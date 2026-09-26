"분명히 뭔가 하실 것 같긴 했는데"…올해 드래프트 화제성TOP '라밤바' 박근서父 "사직 등장곡 해야할 것 같다" [SC인터뷰]

박근서. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 롯데에 1라운드 지명된 서울디자인고 박근서 부친이 노래를 부르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 고재완 기자] "롯데 자이언츠에 불리게 돼 더 기뻤다. 역사가 깊고 절대 포기하지 않는 끈질긴 야구를 하는 팀이라고 생각한다. 롤모델인 김진욱 선배님처럼 많은 이닝을 던지는 선발로 자리 잡아, 롯데의 프랜차이즈 스타가 되겠다."

올해 KBO 신인 드래프트 최고의 화제는 선수가 아닌 선수의 아버지였다. 1라운드 4순위로 롯데 자이언츠에 지명된 박근서(서울디자인고)의 아버지는 소감을 전하며 '라밤바'를 열창해 화제의 중심이 됐다.

아버지 덕분에 단숨에 전국구 스타로 떠오른 주인공. 하지만 화려한 이슈 뒤에는 150㎞에 육박하는 묵직한 패스트볼과 완벽한 신체 밸런스, 그리고 확고한 프로 의식을 갖춘 서울디자인고 좌완 에이스 박근서(18)다.

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박근서는 지난 21일 서울 롯데호텔월드 크리스탈볼룸에서 열린 '2027 KBO 신인 드래프트' 1라운드 전체 4순위로 롯데 자이언츠의 지명을 받았다.

드래프트 당일 1라운드 3순위 지명권을 쥔 KIA 타이거즈의 선택을 앞두고 박근서의 이름이 유력하게 거론되기도 했다. 하지만 KIA가 경남고 내야수 이호민을 호명했고, 곧바로 이어진 4순위에서 롯데가 주저 없이 박근서를 선택했다.

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박근서는 당시 상황을 돌아보며 "KIA 순번 때 솔직히 긴장을 많이 하고 있었다"라며 "하지만 4순위로 롯데에 불리게 됐을 때 기분이 좋았다. 롯데가 워낙 역사가 깊은 명문 구단이라는 것을 잘 알고 있기 때문에, 이곳에서 뼈를 묻는다는 각오로 더 열심히 노력해 롯데의 프랜차이즈 스타가 되고 싶다"라고 당찬 포부를 밝혔다.

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롯데라는 팀의 이미지에 대해서도 "경기 후반까지 절대 포기하지 않는 끈질긴 승부 근성을 지닌 팀으로 알고 있다"라며 "팀 컬러에 맞춰 나 역시 마운드 위에서 어떤 위기가 와도 끝까지 물고 늘어지는 투구를 보여드리겠다"라고 다짐했다.

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고교 시절 팔꿈치 수술을 받았던 이력 탓에 일각에서 건강에 대한 의문을 품기도 했지만, 박근서는 올 시즌 마운드에서 최고 150㎞ 강속구를 뿌리며 건재함을 완벽히 증명해 냈다. 롯데 스카우트팀 역시 "위기 상황에서도 흔들리지 않는 경기 운영 능력과 타자를 이길 수 있는 확실한 구위를 지닌 최고의 좌완 선발감"이라며 망설임 없이 1라운드 카드를 던졌다.

박근서는 현재 몸 상태에 대해 "수술한 부위는 전혀 문제가 없고, 지금은 100% 컨디션"이라며 "아직 프로 레벨에서 보완해야 할 점들이 있기 때문에 비시즌 동안 몸을 더 단단하게 잘 만들어 내년 데뷔 시즌을 완벽하게 준비하겠다"라고 자신감을 내비쳤다.

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마운드 위에서 닮고 싶은 롤모델로는 롯데의 좌완 선배이자 2026 나고야 아시안게임 국가대표로 차출된 김진욱을 꼽았다. 그는 "이번에 아시안게임 대표팀에 발탁된 김진욱 선배님을 오래전부터 정말 많이 좋아하고 동경해 왔다"라며 "프로에 입단하면 선배님께 많은 것을 여쭤보고 배우고 싶다. 선발 투수로 등판해 긴 이닝을 책임지고 경기를 지배하는 김진욱 선배님의 강력한 선발 투수 역할을 꼭 닮고 싶다"라고 눈을 반짝였다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 롯데에 1라운드 지명된 서울디자인고 박근서가 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 롯데에 1라운드 지명된 서울디자인고 박근서가 박준혁 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

단상 위에서 '라밤바'를 부르며 춤을 춘 아버지의 이야기로 이어지자 유쾌한 웃음으로 가득 찼다. 박근서는 "아빠가 단상에서 뭔가를 하실 것 같다는 느낌은 있었지만, 노래를 부를거라고는 상상도 못 했다"라며 "초등학교 때부터 내가 야구를 시작한 이후 아빠가 뒤에서 물심양면으로 서포트해 주셨다. 오늘 같은 날을 위해 그동안 고생하신 건데, 결실을 맺어 아빠가 기뻐하시는 모습을 보니 그저 감사하고 행복할 뿐"이라고 마음을 전했다.

이어 아버지가 전직 배우 출신이라는 깜짝 사실을 공개하며 "원래 흥이 많으신 편이다. 집에서는 잔소리 한번 없이 내 의사를 전적으로 존중해 주는 친구 같은 아버지였다"라며 "무대에서 내려온 뒤 어머니와 형, 누나와 함께 엄청 웃었다. 어머니 표정이 복잡미묘해 보였는데, 평생 잊지 못할 뜻깊은 날이 된 것 같다"라고 웃었다.

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팬들이 이미 1군 등판 등장곡으로 '라밤바'를 낙점했다는 소식에는 넉살 좋게 응수했다.

박근서는 "솔직히 그전에는 '라밤바'라는 노래를 제대로 들어본 적도 없었다"라면서도 "팬분들께서 그렇게 뜨겁게 반응해 주시니 제 프로 1군 데뷔전 등장곡 후보 리스트 중 하나로 진지하게 올려두고 고민해 보겠다"라고 답했다.

박근서는 실력과 스토리텔링이라는 두 가지 무기를 모두 품고 사직구장에 입성했다. 롤모델 김진욱의 뒤를 이어 사직의 마운드를 호령할 좌완 선발의 퍼즐. 아버지가 열어젖힌 '라밤바'의 유쾌한 축제는 끝났지만, 부산 갈매기들을 가슴 뛰게 만들 박근서의 낭만 야구는 이제 막 첫 번째 투구를 준비하고 있다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 롯데에 1라운드 지명된 서울디자인고 박근서가 유니폼을 입고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

고재완 기자 star77@sportschosun.com