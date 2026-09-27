김도영→박재현→이호민? KIA 차기 히트상품 예약 "하현승 공 많이 쳐봤다, 목표는 신인 홈런왕" [인터뷰]

인터뷰에 임한 이호민. 김영록 기자

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 1라운드 지명된 경남고 이호민이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 1라운드 지명된 경남고 이호민이 심재학 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 김영록 기자] "일단 투타 겸업 아닌 순수 타자로는 내가 1픽 아닌가. 영광스럽다."

KIA 타이거즈의 차세대 히트상품이 될까. 거포 유망주 이호민의 꿈은 크다.

이호민은 2027 KBO 신인드래프트에서 1라운드 전체 3번으로 KIA 유니폼을 입었다. 키움 히어로즈 하현승(1픽)과 두산 베어스 김지우(2픽)는 사실상 결정돼있었고, KIA의 선택에 관심이 쏠렸는데 결론은 이호민이었다. 이호민은 "1라운드는 예상했는데, 3번에서 뽑힐줄은 몰랐다. 기대는 했지만 현실에서 이런 최상위 픽이라니 영광이다"라며 웃었다.

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이대호-한동희(이상 롯데 자이언츠)-노시환(한화 이글스)을 잇는 경남고 3루 거포로 기대받고 있다. 그는 "광주에는 한번도 가본 적이 없다. 새로운 경험"이라며 웃은 뒤 "장찬희(삼성 라이온즈) 신상연(SSG 랜더스) 정문혁(롯데) 같은 선배들과 친하다"고 덧붙였다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 6회 KIA 김도영이 삼성 사토시 상대 올 시즌 40호 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 경기를 준비하는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

KIA에는 김도영이 있다. 이범호 KIA 감독은 '충분한 준비시간이 주어진다면(비시즌 등) 김도영을 유격수로 돌리는 것을 고민하겠다'고 거듭 말해왔다.

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다만 조건이 필요하다. 김도영이 유격수로 옮겨야하는 이유다. 3루수 김도영이 유격수로, 유격수 박민이나 김규성이 3루로 자리를 맞바꿈하는 건 의미가 없다. 김도영은 허벅지 부상 우려에도 더 큰 무대를 꿈꾸며 유격수로의 포지션 이동을 준비중이다. 그렇다면 적어도 3루에는 변우혁이나 이호민 같은 김도영을 뒷받침할 거포들이 자리잡아줘야한다.

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이호민은 "김도영 선배님은 대단한 슈퍼스타고, 감독님도 레전드 3루수 출신이시니까, 다른 팀보다 보고 배울점이 많은 것 같다"며 활짝 웃었다. 'KIA에서 거포 탄생에 대한 기대감이 크다'는 말에도 "타격도 수비도 자신있다"라며 호기있게 받아쳤다.

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이어 "(18세 이하)청소년 국가대표팀에서의 활약이 주가를 올리는데 많은 도움이 된 것 같다"면서 "일본에서도 내로라 하는 선수들이 나왔는데, 좋은 결과를 내니까 무척 기뻤다. 나라를 대표해서 낸 결과라서 더 뜻깊다"고 강조했다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 1라운드 지명된 경남고 이호민이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

"내년에 바로 1군에서 뛰는 게 목표다. 팀에 도움이 되는 선수가 되고 싶고, "키움 안우진 선배님 볼을 쳐보고 싶다. (하)현승이 볼은 많이 쳐봤기 때문에…신인 홈런왕이란 꿈을 꾸고 있다. 10월 마무리캠프 바로 들어갈 수 있게 스피드, 웨이트, 또 수비 훈련으로 몸을 확실히 만들어놓겠다."

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com