'日 충격 히구치가 또 나온다' 두 번 굴욕 없다…'10K' 에이스와 대격돌 선발 공식발표 [오피셜]

[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 운명의 한일전. 한국의 선발 카드는 당연히 '에이스' 곽빈(26·두산 베어스)이었다.
류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시구장에서 일본과 결승전을 치른다.
선발투수는 곽빈이 나온다. 한국이 낼 수 있는 최고의 카드다.
곽빈은 올 시즌 26경기에서 11승7패 평균자책점 2.26을 기록했다. 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)가 19차례로 남다른 안정감을 뽐냈다.
'와일드카드'로 뽑히면서 대표팀 에이스 역할을 기대받았다. 첫 경기부터 완벽한 피칭을 펼쳤다. 21일 대만과의 조별예선 1차전에 선발로 등판해 6이닝 무안타 2볼넷 10탈삼진 무실점을 기록했다. 150㎞ 중후반의 공을 던지면서 대만 타자를 완벽하게 압도했다.
한국은 대회 5연속 금메달 외에도 자존심이 걸렸다. 지난 25일 열린 슈퍼라운드 첫 경기에서 일본에 0대5로 패배했다. 선발투수 히구치 신의 피칭에 7이닝 동안 한 점도 뽑아내지 못했다. 결국 0대5로 패배하면서 2006년 도하 아시안게임 이후 20년 만에 아시안게임 일본전 패배를 당했다.
분위기가 한 번에 뚝 떨어졌지만, 중국전 승리로 다시 한 번 반등에 성공했다. 선발투수 최민석이 7이닝 동안 1실점으로 중국 타선을 봉쇄했다. 타선은 초반 고전했지만, 중반 이후부터 본격적으로 터지기 시작했다. 결국 9대2로 승리하면서 결승전 진출을 자력으로 성공시켰다.
최민석이 긴 이닝을 던지면서 한국은 마운드 운영에도 숨통이 트였다. 최민석에 이어 오원석(1이닝 무실점)-김영우(⅔이닝 1실점)-성영탁(⅓이닝 무실점)이 차례로 등판해 중국전 승리를 지켰다.
류 감독은 "일본전에서 투수 소모가 있었다. 오늘 최민석 선수가 이닝을 길게 끌어줘야 하는 상황이었는데 7이닝을 잘 해줬다. 내일 경기에서도 큰 도움이 될 것 같다"고
이야기했다. 이어 "일본이 올라올 거라고 예상을 했다. 준비를 하면서 탄탄하다는 걸 알고 있었지만 표현을 못했다. 일본과 결승전을 할 것이라고 예상하고 준비를 했다. 내일 좋은 경기 하겠다"고 각오를 다졌다.
일본은 이틀 전 나온 히구치 신이 또 등판한다. 한국으로서는 설욕의 기회가 정말 열리게 된 셈이다.
도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com