경악! 86구→3일 휴식→92구도 괴력인데…'하루 휴식' 사회인 또 나온다고? 日 '32년 만' 금메달 이토록 진심인가 [나고야 현장]

역투하는 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 혹사까지 불사할 정도로 이토록 절박하다고?

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시구장에서 일본과 결승전을 치른다.

일본이 다시 한 번 강수를 뒀다. 지난 25일 한국과의 슈퍼라운드에 등판했던 히구치 신이 선발로 나온다.

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그야말로 '미친' 여정이다. 히구치는 21일 중국전에 선발로 나와 86구를 던지며 6이닝 6안타 10탈삼진 1실점을 기록한 바 있다.

25일 일본과 슈퍼라운드에서 붙게된 한국은 히구치의 선발 등판 가능성을 높게 바라보지는 않았다. 86구를 던진 만큼, 3일 휴식 후 등판은 무리라는 생각이었다.

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예상을 깼다. 히구치는 25일 한국전에 등판했고, 7이닝 4안타 4탈삼진 무실점을 기록했다. 투구수는 92개.

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5일 동안 178개의 공을 던지면서 아시안게임 여정이 정말 끝난 듯 했다. 그러나 히구치는 다시 한 번 선발로 나온다. 하루 휴식 후 등판이다.

역투하는 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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히구치는 현재 일본 대표팀에서 최고의 에이스로 꼽히고 있다. 올 시즌 일본프로야구(NPB) 신인드래프트에서 상위 지명도 충분히 가능하다는 평가가 이어지고 있다.

이미 많은 일본 구단의 관심을 받고 있다. 일본 언론에 따르면 주니치 드래곤즈 스카우트는 그의 투구를 현장에서 지켜보고 "타자들을 상대로 땅볼 유도 능력이 매우 좋다. 공이 뜨지 않는 것은 좋은 투수의 요소"라고 평가했다. 요미우리 자이언츠 스카우트 역시 8월말 히구치의 투구를 본 후 "도쿄돔의 경사가 있고 단단한 마운드가 잘 맞을 것 같다. 체인지업도 팔 스윙이 직구와 같아 타자가 속아 휘두를 수밖에 없다"며 이야기했다.

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히구치를 상대로 2안타를 친 김주원 역시 "히구치 선수가 제구가 확실히 좋다는 걸 느꼈다. 바깥쪽이나 몸쪽 바닥으로 떨어뜨리는 공을 자유자재로 편하게 던지는 투수라 그 부분에 타자들이 많이 힘들어했던 것 같다"라며 "KBO에서도 충분히 잘 던질 수 있는 선수"라고 감탄하기도 했다.

히구치로서는 이번 아시안게임에서 눈도장을 받아야 프로 지명 가능성이 더욱 높아진다. 확실한 동기 부여를 안고 있는 셈이다.

1OK 무피안타 무실점 역투 펼친 곽빈 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기에서 대한민국 선발투수 곽빈이 1회초 역투하고 있다. 곽빈은 이날 6이닝 동안 볼넷 2개만 허용하고 10탈삼진 무피안타 무실점의 빼어난 투구로 대만 타선을 완벽하게 봉쇄하며 팀의 5-0 승리를 견인했다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

한편, 한국은 '에이스' 곽빈이 선발로 나온다. 곽빈은 올 시즌 26경기에서 11승7패 평균자책점 2.26을 기록했다. 21일 대만과의 조별예선 1차전에 선발로 등판해 6이닝 무안타 2볼넷 10탈삼진 무실점을 기록하면서 에이스다운 모습을 보여줬다.

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중국전을 잡은 뒤 류 감독은 "일본이 올라올 거라고 예상했다. 준비를 하면서 탄탄하다는 걸 알고 있었지만 표현을 못했다. 좋은 경기 하겠다"고 각오를 전했다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com