와 낭만 미쳤다! 中 국대에 '김도영 후배'라니…청춘만화 같은 AG 재회 "많이 따랐던 후배였어요" [도요하시 현장]

2루타 후 슬라이딩한 김도영 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 1회말 1사 1루에서 대한민국 김도영 2루타 후 슬라이딩하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] "정말 신기했네요."

김도영(23·KIA 타이거즈)은 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 반가운 얼굴을 만났다.

중국 대표팀 유격수로 나온 리옌언. 김도영에게는 '이염은'이라는 이름으로 다가온 광주동성고 2년 후배였다.

Advertisement

김도영은 26일 중국전을 마치고 리옌언에 대한 이야기가 나오자 "기억이 잘 난다. 숙소에서도 계속 보고 이야기했다"라며 "신기했다. 다시 만날 거라고 생각도 못했다"고 미소를 지었다.

리옌언은 중국 국적의 선수다. 야구가 좋아서 한국으로 '야구 유학'을 왔다.

Advertisement

리옌언은 지난 2024년 자신의 SNS에 그동안의 여정을 짐작하게 할 수 있는 글을 남겼다. 그는 '야구를 좋아해서 한국에 온지 6년이 지났다. 아쉽게도 프로 선수를 못하지만 그래도 한국에 있는 동안 나를 도와주신 분들 덕분에 잘 지낼 수 있는 것 같다'라며 '아쉽지만 다시 중국으로 가서 더 높은 자리에서 만날 수 있게 열심히 하겠다'고 했다.

Advertisement

중국 유격수 리옌언의 송구 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 4회말 중국 유격수 리옌언이 송구하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

김도영은 "발도 빠르고 나를 좋아했다. 나를 많이 따랐다. 웨이트도 매일 함께 했었다. 먼 곳에서 왔기 때문에 더 챙겨주려고 했다. 가까운 사이였다"고 이야기했다.

Advertisement

리예언은 광주동성고에서 나쁘지 않은 성적을 남겼다. 김도영의 기억대로 도루에서도 좋은 모습을 보여줬다. 고2 시절이었던 2022년에는 타율 3할4리(23타수 7안타) 7도루를 기록했고, 2023년에는 타율 3할(70타수 21안타) 1홈런 11도루의 성적을 남겼다.

김도영은 KBO리그 KIA 타이거즈에 지명돼 KBO리그를 대표하는 간판 스타가 됐다. 리옌언 역시 중국에서 야구를 이어왔다.

Advertisement

결국 둘은 국제 무대에서 만났다. 김도영은 "아시안게임 왔을 때 연락이 왔다. 설마 됐나 했는데 됐다고 해서 신기했다"라며 "계속 뒤에서 챙겨주려고 한다"고 미소를 지었다.

2루타 후 슬라이딩하는 김도영 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 1회말 1사 1루에서 대한민국 김도영 2루타 후 슬라이딩하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

공교롭게도 이날 둘을 한 장면에 담을 수 있는 순간이 왔다. 리옌언은 유격수로 선발 출전했다. 1회말 1사 1루에서 김도영은 땅볼을 쳤다. 타구는 유격수 방향으로 향했고, 리옌언의 포구 실책이 나왔다. 문현빈은 3루에 안착했다. 김도영은 공격적인 주루를 통해서 2루에 안착했다. 김도영과 리옌언은 그렇게 다시 그라운드에서 만나게 됐다.

김도영의 2루타 세리머니 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 8말 대한민국 선두타자 김도영이 2루타를 날리고 세리머니하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

김도영은 8회말 선두타자로 나와 2루타를 치면서 선배로서의 자존심을 지키는데 성공했다. 반면 리옌언은 한국 투수를 만나 고전하며 4타수 2삼진 무안타로 돌아섰다.

Advertisement

한국은 중국을 상대로 9대2 승리를 거두며 결승전 진출에 성공했다. 결승 진출의 기쁨도 컸지만, 김도영에게는 또 하나의 추억이 남게 됐다.

도요하시=이종서기자 bellstop@sportschosun.com