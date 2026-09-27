21년 만의 꼴찌 위기인데 "팀 재건 맡아달라" 3년 연속 가을야구 진출 실패했지만 연임 확정, 대안 없는 변화가 늘 최선은 아니다[민창기의 일본야구]

히로시마는 3년 연속 가을야구에 실패했지만 아라이 감독은 내년에도 팀을 이끈다. 최근 구단주가 연임을 확정해 통보했다. 사진캡처=히로시마 카프 SNS

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올해도 가을야구는 없다. 3년 연속 B클래스(6개팀 중 4~6위) 확정이다. 히로시마 카프는 아라이 다카히로 감독(49) 4년차 시즌에 꼴찌로 떨어질 위기에 처했다. 26일까지 56승4무75패, 승률 0.427. 6위 주니치 드래곤즈에 승률 0.003 앞선 5위다. 경기가 없던 26일 주니치가 야쿠르트 스왈로즈에 패해 탈꼴찌(?)를 했다. 만약 꼴찌로 시즌을 마치면 2005년 이후 21년 만에 최하위가 된다.

다행히 최근 분위기가 살짝 살아났다. 한신 타이거즈와 피 말리는 우승 경쟁을 벌이고 있는 요미우리 자이언츠를 벼랑 끝으로 내몰았다. 22~25일 요미우리와 홈 4연전에서 3승(1패)을 챙겼다.

4경기가 모두 2점차 이내로 승부가 났다. 24일 3대1, 25일 3대2로 이겨 2연승으로 4연전을 마쳤다. 선발투수가 잘 던졌다. 24일 모리시타 마사토가 6이닝 1실점, 25일 루키 아카기 세이야가 3이닝 무실점 호투를 했다.

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'레전드' 아라이 감독 취임 첫해인 2023년, 히로시마는 한신에 이어 2위로 포스트 시즌에 진출했다. 선수들과 활발하게 소통하는 리더십이 통했다. 더그아웃에 활력이 넘쳤다. 그러나 좋은 기운을 이어가지 못했다. 2024년 요코하마 베이스타즈에 2경기차로 밀려 4위를 했다. 지난 시즌엔 5위로 떨어졌다. 올해는 바닥으로 내려갈 위기다.

3년 연속 가을야구 실패. 자연스럽게 사령탑 교체 이야기가 나와야 하는데, 아라이 감독이 내년에도 팀을 이끌게 됐다. 최근 구단주가 연임을 확정해 통보했다. "취임 1~2년차 때 팀 분위기를 만들어 달라"라고 주문했다.

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일본 언론은 아라이 감독이 사퇴 의사를 밝혔으나 결국 수뇌부의 결정을 수용했다. 일본프로야구(NPB)에서도 상당히 이례적인 일이다. 시즌

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히로시마는 2023년 2위를 한 뒤 3년 연속 포스트시즌 진출에 실패했다. 올해는 소속 선수들의 좀비 담배 문제가 불거져 팀 분위기가 최악으로 치닫았다. 사진캡처=히로시마 카프 SNS

종료를 앞둔 시점에서 연임 기사를 보고 눈을 의심했다는 반응도 있었다.

이유가 있다. 성적 부진을 온전히 감독 책임으로 돌리기 어렵다. 시즌 초부터 구단 안팎으로 어수선했다. 마약 성분이 담긴 전자 담배, 이른바 '좀비 담배'가 구단을 휩쓸었다. 일부 선수에 경찰에 체포되고 몇몇 선수가 경찰 조사를 받았다. 몇몇 선수가 추가로 연루됐다는 소문이 나돌았다. 구단 자체 징계도 있었다. 사생활 문제로 구설에 오른 선수도 있다. 별다른 보강 없이 시즌을 맞았는데 내부에서 마구 흔들렸다.

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시즌 종료 후 팀 쇄신이 불가피하다. 대대적인 재정비가 필요하다. 구단 수뇌부는 아라이 감독에게 이 역할을 맡겼다. 그에게 팀 재건 임무까지 맡기는 건 가혹하다는 주장도 있다. 한 야구인은 일본 매체를 통해 마땅한 대안이 없어 나온 결정이라고 했다. 미일 통산 200승을 달성한 '레전드' 구로다 히로키(51)가 대기하고 있지만 타이밍이 안 좋다. 구로다에게 조금 더 좋은 여건일 때 지휘봉을 맡기고 싶을 것이다.

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재신임을 통해 능력을 인정받은 사례가 있다. 신조 쓰요시 감독이 2022년 취임해 2년 연속 꼴찌를 하고 계속 지휘봉을 잡았다. 구단 수뇌부의 전폭적인 지지가 있었다. 니혼햄은 신조 감독 3년차 시즌부터 힘을 냈다. 2년 연속 2위로 포스트시즌에 진출했다. 선수 육성이 결실을 맺어 전력이 두터워졌다. 외국인 타자의 맹활약이 힘이 됐다. 최하위로 떨어진 초반 2년이 빌드업의 시간이었던 셈이다.

니혼햄은 올해도 가을에도 야구한다. 세이부 라이온즈와 0.5경기차 2위 싸움을 이어간다. 소프트뱅크 호크스를 밀어내고 1위를 노렸으나 역부족이었다. 이미 소프트뱅크가 3년 연속 퍼시픽리그 우승을 확정했다. 고쿠보 히로키 감독(55)은 취임 첫해부터 3년 연속 정상에 섰다. 구단의

아라이 감독 첫해인 2023년 히로시마는 한신에 이어 센트럴리그 2위를 했다. 클라이맥스 사리즈 파이널 스테이지까지 진출했다. 사진캡처=히로시마 카프 SNS

전폭적인 지원, 강력한 전력을 갖췄기에 가능했다.

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시즌이 끝나면 성적에 따른 책임을 묻는 시간이 온다. 그렇다고 변화가 늘 최선의 결정이라고 보기도 어렵다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com