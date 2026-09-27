낭만 치사량! 영화 그이상의 현실…'현역 최다승 → 명전 예약' 떠나는 레전드, 은퇴길 밝힌 끝내기 역전포

야구 인생 마지막 등판, 교체 직전 딸과 다정하게 포옹하는 벌랜더. 연합뉴스

벌랜더의 마지막 인사. AP연합뉴스

마지막 등판 전날 시구에서 아내 케이트 업튼, 딸 제네비브와 함께 한 벌랜더. 사진=디트로이트 타이거즈 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 메이저리그 통산 557경기, 266승 159패, 3576⅔이닝, 3560K.

'현역 최다승' 전설 저스틴 벌랜더(디트로이트 타이거즈)의 야구인생은 여기까지였다.

그런데 그 은퇴길이 한층 더 영화의 한장면 같았다. 후배의 끝내기 역전포가 레전드 가는길을 밝혔다.

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벌랜더는 27일(한국시각) 미국 디트로이트의 코메리카파크에서 열린 피츠버그 파이어리츠전에 선발등판했다.

올해 나이 43세. 디트로이트에 안긴 신인상과 시즌 MVP, 만장일치 사이영상(이상 2011년) 포함 사이영상 3회, 월드시리즈 우승 2회, 현역 최다승, 최다탈삼진, 최다이닝에 빛나는 벌랜더가 마침내 마운드를 떠나는 날이었다.

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벌랜더는 마지막 등판에 앞선 하루 전날 은퇴식과 영구결번식을 가졌다. 아내 케이트 업튼, 딸 제네비브가 함께 참석했다. 딸이 시구, 벌랜더는 시포를 맡았다.

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벌랜더의 마지막 등판. AP연합뉴스

벌랜더의 마지막 인사. AP연합뉴스

인생 마지막 등판을 마친 벌랜더가 아내인 배우 케이트 업튼과 포옹하고 있다. AP연합뉴스

이날은 벌랜더의 현역 마지막 선발등판이었다. 벌랜더는 이번 시즌에 앞서 친정팀 디트로이트와 1년 1300만 달러의 계약을 맺고 2017년 디트로이트를 떠난지 9년만에 돌아왔지만, 거듭된 부상으로 인해 은퇴를 선언했다. 올해 디트로이트가 에이스 태릭 스쿠벌을 트레이드하는 등 사실상 시즌을 포기하면서 아쉬움이 가득 남았다. 3월말 애리조나 다이아몬드백스전 3⅔이닝 5실점으로 패전투수가 됐던 벌랜더에겐 복귀전이기도 했다.

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이날 벌랜더는 피츠버그를 상대로 5⅓이닝 5피안타 2실점으로 역투했다. 자신의 커리어에 5⅓이닝과 함께 삼진 6개도 추가했다.

4회초 브랜든 로우, 5회초 제이콥 곤잘레스에게 솔로포를 잇따라 허용했다. 벌랜더는 0-2로 뒤진 6회 1아웃 상황에서 타일러 킨리에게 마운드를 넘겼다. 마운드로 뛰어올라온 딸을 끌어안은 벌랜더의 눈은 새빨갛게 물들었다. 팀 동료들과 팬들에 마지막 인사를 전한 벌랜더는 폭풍 눈물을 쏟았다. 레전드의 감사에 디트로이트 팬들은 뜨거운 박수로 환송했다.

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승리투수는 되지 못했지만, 그보다 더 큰 감격이 기다리고 있었다. 8회까지 1-3으로 뒤지던 디트로이트는 9회말 3점을 따내며 끝내기 역전승을 거뒀다. 맥스 클라크-하오유 리의 연속 안타에 이은 케빈 맥고니글의 내야땅볼로 1점을 따라붙었고, 4번타자 에두아르도 발렌시아의 끝내기 역전 투런포가 터지며 4대3 대역전승을 완성했다. 레전드의 은퇴 경기에 어울리는 눈부신 결말이었다.

벌랜더의 은퇴날 끝내기 홈런을 쏘아올린 발렌시아. AFP연합뉴스

끝내기 홈런을 쏘아올린 발렌시아의 세리머니. AFP연합뉴스

벌랜더의 월드시리즈 우승 2번은 모두 휴스턴 애스트로스에서 달성한 것. 끝끝내 디트로이트에서 우승을 차지하진 못했다는 아쉬움을 남겼다. 하지만 투수 3관왕(다승-평균자책점-탈삼진)을 차지하며 시즌 MVP와 사이영상을 휩쓴 2011년은 디트로이트 시절이다. 클레이튼 커쇼(전 LA 다저스) 맥스 슈어저(토론토 블루제이스)와 함께 리그를 지배한 투수 3인방이었다. 5년 뒤 명예의 전당은 사실상 예약된 상황. 첫해 바로 입성할 가능성이 높다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com