3년 전 반전 스토리 떠올린다…주장은 왜 결승전 상대 "솔직히 일본"이라고 했을까 [도요하시 현장]

노시환 2점포 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 1회초 2사 3루 한국 노시환이 2점 홈런을 치고 홈을 밟은 뒤 더그아웃에서 하이파이브를 하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

2루타 치는 노시환 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 5말 2사 상황에서 대한민국 노시환이 2루타를 치고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] "더 독기있게 할 것 같았습니다."

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시구장에서 일본과 결승전을 치른다.

한국은 칼을 갈고 다시 경기를 준비하게 됐다. 한국은 25일 열린 슈퍼라운드에서 0대5로 일본에 패배했다. 선발 투수 히구치 신에게 7이닝 동안 삼진 10개를 당하며 꽁꽁 묶였다.

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한국은 26일 중국을 9대2로 잡고 결승전 진출에 성공했다. 상대는 다시 일본이 됐다.

일본은 프로 선수가 아닌 사회인 야구 선수들로 구성돼 있다. 프로 선수로 구성된 한국으로서는 자존심이 상할 수밖에 없었다.

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'주장' 노시환은 결승전 진출 확정 직후 "이제 모든 경우의 수를 없애고 결승전에서 두 팀이 붙게 됐다. 마음 한편으로는 시원하다. 모든 과정은 다 없어지고 결승에서 모든 걸 쏟아부어야 할 것 같다"고 각오를 밝혔다.

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1회부터 펄펄 노시환 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 1회초 2사 3루 상황에서 한국 노시환이 2점 홈런을 친뒤 그라운드를 돌고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

일본전을 패배로 마친 뒤 떨어진 분위기에 노시환은 주장으로서 당부의 말도 전했다. 노시환은 "아무래도 경기에 지면 분위기가 다운돼 있다. 중국전만 잡으면 결승으로 올라갈 수 있으니 분위기 처지지 말자는 이야기를 많이 했다"고 밝혔다.

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한국의 결승전 상대는 대만이 될 수도 있었다. 26일 열린 대만과 일본의 경기에서 대만이 6점 차 이상으로 승리했다면 한국의 상대가 바뀌게 됐다.

한국은 조별예선 1차전에서 대만을 5대0으로 이겼다. 한 차례 이긴 상대인 만큼, 조금 더 자신감을 가지고 들어갈 수도 있었다.

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그러나 한국이 바란 상대는 대만이 아닌 일본이었다. 노시환은 "솔직히 일본이 올라왔으면 좋겠다고 생각했다. 항저우 때도 대만에게 첫 경기 지고 결승전에서 이겼다. 일본에 졌으니 다시 되갚아주고 싶은 생각도 있다. 일본과 하는게 더 독기가 있을 거 같다는 말을 다들 하더라"고 이야기했다.

2023년 열린 항저우아시안게임에서 한국은 예선전에서 대만에 0대4로 패배했다. 그러나 결승전에서 다시 만나 2대0으로 이기고 금메달을 목에 걸었다.

2루타 치는 노시환 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 5말 2사 상황에서 대한민국 노시환이 2루타를 치고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

한화에서 한솥밥을 먹고 있는 대만 대표팀 투수 왕옌청과의 맞대결 불발은 작은 아쉬움으로 남았다. 왕옌청은 25일 중국전에 선발로 나와 7이닝 1실점 호투를 펼쳐 대만의 승리를 이끌었다.

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노시환은 "(왕옌청과 붙었다면) 재미있었을 것 같다. 한 번 만나고 싶긴 했다. 중국전에서 잘 던졌다고 하는데 팀에서 만나면 잘 던졌다고 한 번 이야기해주고 싶다"고 말했다.

일본은 25일 선발로 나와 92구를 던진 히구치가 하루 휴식 후 다시 선발로 나온다. 노시환은 "일본과의 첫 경기를 졌지만, 분한 마음이 생기면서 또 계기가 됐다"라며 "꼭 이기겠다"고 각오를 밝혔다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com