한국 야구 대참사 안겼던 그 투수가 또 나온다...행운일까, 재앙일까

연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 행운인가.

아이치-나고야 아시안게임 금메달에 도전하는 한국 야구 국가대표팀.

슈퍼라운드 일본과의 경기 0대5 완패로 충격에 빠졌다. 일본 선수들은 프로가 아닌 사회인 야구 선수 중심의 팀. 일본 사회인 선수들이 동호회 수준은 아니라고 해도, 엄청난 연봉을 받고 야구에만 집중하는 한국 프로 선수들과 비교하면 수준이 떨어질 수밖에 없었다. 또 그 사회인 선수들도 베스트팀이 아니었다. 여러 사정에 따라 제한된 팀에서만 선수들이 차출됐는데, 그 팀에 참혹한 패배를 당하니 국내 야구팬들의 분노가 치솟았다.

Advertisement

하지만 그 여론을 바꿀 기회가 왔다. 결승전. 한국은 26일 중국과의 슈퍼라운드에서 승리하며 결승 진출을 확정지었고, 상대는 대만까지 꺾은 무패팀 일본이다. 재대결.

놀라운 건 일본은 25일 한국전에 나와 7이닝 무실점을 기록한 히구치 신을 다시 선발로 내세운다는 것이다. 히구치는 한국전 92개의 공을 던졌으며, 한국전 앞에 열린 중국전에서도 86개의 공을 뿌렸다. 5일 동안 무려 178개의 공을 던진 투수가 또 나오는 것이다. 우리 고교 전국대회에서 에이스 투수가 소화하는 일정을 일본 대표팀 선수가 아시안게임에서 똑같이 재현하는 것이다.

연합뉴스

Advertisement

스타일상 구위로 윽박지르는 투수가 아니기에, 제구와 경기 운영 능력이 살아있다면 한국이 또 고전할 수 있다. 하지만 그 제구도 체력이 뒷받침돼야 일정하게 유지될 수 있다. 또 구속으로 찍히지 않는 공끝의 위력이 떨어질 수밖에 없다.

Advertisement

이런 측면에서는 히구치가 또 나오는 게 한국에는 호재로 작용할 수 있다. 여기에 슈퍼라운드에서는 아예 처음 보는 투수라 '낯가림' 측면도 있었지만, 이번에는 투구 스타일을 완전히 알고 들어가기에 더욱 적극적인 대처가 가능해질 수도 있다.

Advertisement

하지만 초반 히구치의 투구에 고전하면, 경기 전체가 완전히 말릴 가능성도 없지 않다. 못 쳤던 투수에 대한 불안감과 압박감이 선수단을 지배한다면, 칠 수 있는 공도 못 칠 수 있기 때문이다.

일단 히구치의 투구수를 초반부터 늘리는 작전이 필요하다. 히구치도 사람이기에 결승전은 투구수를 줄이고, 마운드 벌떼 작전으로 나올 가능성이 큰 일본이다. 선발 자원 자체가 없어 고육지책으로 히구치가 나온다고 봐야 한다. 히구치가 부담스럽다면, 빨리 끌어내려 다른 투수를 상대하는 게 현명할 수 있다.

Advertisement

김용 기자 awesome@sportschosun.com