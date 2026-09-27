"휴가 온 줄" 아껴둔 결승전 카드, 결국 남은 메달 잡으러 간다…"中에게는 절대 안 진다" 독기 [나고야 LIVE]

13일 프리미어12 야구대표팀이 대만 타이베이돔구장에서 대만과 경기를 펼쳤다. 투구하는 대만 선발 린위민. 타이베이(대만)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.11.13/

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[스포츠조선 이종서 기자] 동메달을 꼭 따고 가겠다.

대만은 27일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 중국과 동메달 결정전을 치른다.

대만은 26일 일본과의 슈퍼라운드 경기에서 3대7로 패배했다. 6점 차로 이겨야 결승전 진출이 가능했지만, 경기를 내주면서 결국 동메달 결정전으로 향하게 됐다.

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아껴둔 투수 린위민이 나온다. 한국전을 비롯해 국제 경험이 풍부하다. 애리조나 다이아몬드백스 트리플A에서 뛰고 있다.

대만 언론 'STEN'은 27일 '지난 항저우 대회에서는 결승전 선발 중책을 맡았던 그가 이번에는 동메달 결정전에 나서게 됐다'고 설명했다.

한국전 결장한 왕옌청 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 대만 국가대표이자 KBO 한화에서 뛰고 있는 왕옌청이 경기 후 스트레칭을 위해 잔디에 눕고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

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이번에도 린위민은 아낀 카드였다. 왕옌청(한화)과 더불어 차출 조건에 등판 제한이 걸린 것으로 알려졌다.

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한국전 선발이 유력했지만, 마이너리그에서 등판하고 온 뒤라 휴식일이 다소 부족한 감이 있었다. 슈퍼라운드 경기 등판 또한 예상됐지만, 마지막 카드로 남겨뒀다.

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결승전 등판 불발에 린위민은 "어느 경기든 내가 마운드에 오를 수만 있다면 그저 매 순간을 꽤 소중히 여길 뿐"이라고 밝혔다.

그는 이어 "올해 한국과 일본은 지난 대회보다 훨씬 강해졌다. 우리 팀 역시 (일본전에서) 11안타를 치며 잘 싸웠지만 타선이 하나로 연결되지 않은 것이 아쉬울 뿐"이라며 "결승전이든 동메달 결정전이든 내게는 괜찮다. 마운드에 올라 투구할 수 있는 모든 경기를 그저 소중히 여길 뿐"이라고 강조했다.

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오랜 기간 경기에 나가지 못하면서 린위민은 "어쩌면 나고야에 휴가를 온 걸지도 모른다"고 농담을 던졌다. 그러면서도 "농담이다. 중국전 마운드는 내가 책임진다. 마지막 경기인 만큼 전력을 다해 최소한 동메달은 꼭 목에 걸겠다. 중국 대표팀에게는 절대 지고 싶지 않다"고 각오를 전했다.

2일 중국 항저우 샤오싱 야구장에서 열린 항저우아시안게임 야구 조별리그 B조 대만과 2차전. 선발 등판한 대만 린위민. 항저우(중국)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.10.02/

동메달결정전은 오후 12시에 열린다. 전날 밤늦게 경기를 한 만큼, 피로도가 상당할 수밖에 없다. 린위민은 "최대한 수면 시간을 늘려 컨디션을 최고조로 끌어올리겠다"고 각오를 다졌다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com