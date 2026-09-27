'라팍' 착시였나? 김도영이 돌아온다, AG 이후 '장타실종', 이제 타점도 2위, 아홉수인가, 부담인가

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 3회말 2사 2루 사구 직후 한화 황준서가 LG 오스틴에게 사과하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

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[스포츠조선 정현석 기자]KBO리그 홈런,타점왕 레이스가 안갯속이다.

40홈런으로 선두를 달리고 있는 김도영(KIA 타이거즈)이 아시안게임 대표팀 차출로 잠시 자리를 비운 사이, 추월의 기회를 잡았던 LG 트윈스 외국인 타자 오스틴 딘(39홈런)이 아시안게임 기간 동안 단 한 개의 홈런도 날리지 못하며 제자리걸음을 했다. 그 사이 KT 위즈 외국인 타자 샘 힐리어드(39홈런)가 추격에 성공하면서 2026시즌 홈런왕 판도가 혼돈에 빠져들고 있다.

김도영이 국가대표팀 차출로 빠진 보름간은 오스틴에게 홈런 선두 등극을 위한 '골든타임'이었다.지난 12일,13일 라이온즈파크에서 이틀간 3개의 홈런을 몰아치며 39호를 기록, 김도영을 1개 차로 바짝 턱밑까지 추격할 때만 해도 분위기는 오스틴 쪽으로 기우는 듯했다.

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18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 김도영. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

그러나 오스틴의 방망이는 김도영 차출 이후 차갑게 식었다.

김도영이 자리를 비운 약 2주 동안 단 한 개의 아치도 그리지 못하면서 39홈런에 머물고 있다. 홈런은 커녕 2,3루타 등 장타 조차 없었다.

급기야 아시안게임 기간 중 3홈런, 9타점을 몰아친 힐리어드에게 홈런 부문 공동 2위, 타점 1위(123타점)를 내주고 말았다.

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이제 더 이상 김도영-오스틴 양강 구도가 아닌, 김도영-오스틴-힐리어드 3파전이다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 3회말 2사 2루 사구 직후 LG 오스틴이 한화 황준서를 바라보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

압도적인 수치로 LG 타선을 이끌어온 오스틴. 잔여 경기 체제에 돌입한 9월 중순 이후 말 극심한 장타가뭄에 시달리는 복합적 이유가 있다.

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첫째, 타선 내 고립이다. 문보경 차출 등 상대 투수들의 집중 견제가 가중되며 상대 투수들이 정면승부를 피하고 있다.

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둘째, 체력 저하다. 시즌 내내 단 1경기도 쉬지 않고 달려온 오스틴의 체력 저하가 한계에 이르렀다. 지명타자로 배치하며 관리해주고 있지만 시즌 막판 배트 스피드가 미세하게 무뎌지며 빠른 공에 타이밍이 늦어지고 있다.

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 NC의 경기. 1회말 1타점 적시타를 날린 KT 힐리어드. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.23/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 3회말 2사 2루 사구 직후 한화 1루수 김태연이 LG 오스틴을 위로하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

셋째, 해결사 부담과 타이틀을 향한 조급함이다.

2위 탈환을 위해 갈길 바쁜 팀을 위해 '내가 해결해야 한다'는 압박감이 독이 되고 있다.

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여기에 김도영의 부재란 기회 속 빠르게 홈런을 늘려야 한다는 조급함이 유인구에 방망이가 나가는 빈도를 높이고 있다.

아시안게임 일정을 마치고 돌아오는 김도영, 힐리어드와의 홈런왕 레이스는 이제부터 시작이다. 약 10경기 남은 잔여 경기에서 판가름 난다.

구단 역사상 한시즌 최다 홈런을 넘어 최초의 외국인 MVP와 홈런왕에 도전하는 오스틴. 출발은 아홉수 탈출이 될 것 같다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com