김하성 초대형 희소식! 포스트 시즌 명단 입성 현실화…'통산 8호' 3루타 작렬→잊을만하면 존재감 드러내

Atlanta Braves' Ha-Seong Kim gestures after striking out during the eighth inning of a baseball game against the Miami Marlins, Saturday, Sept. 26, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스의 김하성이 포스트시즌을 앞두고, 또다시 안타를 기록했다. 잊을 만하면 출전해 존재감을 보여주면서 포스트시즌 명단에 포함될 가능성은 커지고 있다.

김하성은 27일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 마이애미 말린스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 2득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.113에서 0.118(127타수 15안타)로 소폭 상승했다.

애틀랜타 선발 투수로는 브렌트 수터가 마운드에 올랐다. 타선에는 마이클 해리스(중견수), 로날드 아쿠냐 주니어(우익수), 맷 올슨(1루수), 드레이크 볼드윈(포수), 오스틴 라일리(3루수), 마이크 야스트렘스키(좌익수), 아지 알비스(2루수), 도미닉 스미스(지명타자), 김하성(유격수)이 섰다.

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Atlanta Braves' Ha-Seong Kim (7) and Michael Harris II, right, celebrate after the Braves defeated the Miami Marlins in a baseball game, Saturday, Sept. 26, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)

김하성은 첫 타석부터 출루하면서 산뜻하게 출발했다. 팀이 3-0으로 앞서던 2회초 김하성은 마이애미의 빅터 보드니크를 상대로 볼넷을 골라냈다. 이어 김하성은 해리스의 안타로 2루까지 진루했고, 아쿠냐의 내야 땅볼 상황에서 상대 수비 실책이 나오며 득점에 성공했다.

김하성의 방망이는 4회초 가동됐다. 1사 주자 없는 상황에서 김하성은 우중간을 가르는 3루타를 뽑아냈다. 타구가 느린 속도로 담장까지 굴러가면서 수비가 대처하는데 시간이 다소 걸렸다. 김하성은 전력 질주해 3루에 안착했다. 김하성의 메이저리그 통산 9번째 3루타가 터진 순간이었다. 3루에 있던 김하성은 해리스의 2루타 상황에서 홈으로 들어왔다. 김하성은 이후 타석에서는 직선타와 루킹 삼진으로 경기를 마무리했다. 김하성은 중요한 시기에 또다시 안타와 득점까지 기록하면서 팀에 필요한 존재임을 확인했다. 그가 포스트시즌 명단에 들어갈 것이라는 전망이 나오는 가운데 김하성은 남은 정규 시즌 경기에서 꾸준히 감독의 눈에 들어야 하는 과제를 받았다.

epa13263937 Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim in action during the Major League Baseball (MLB) game between the Miami Marlins and the Atlanta Braves in Miami, Florida, US, 25 September 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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애틀랜타는 이날 마이애미를 8-3으로 잡아냈다. 이미 내셔널리그 동부지구 1위를 확정한 애틀랜타의 시즌 성적은 94승 67패가 됐다.

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해당 경기에서 해리스는 5타수 4안타 1타점 3득점을 기록하면서 물오른 타격감을 과시했다. 볼드윈도 5타수 3안타 2타점 1득점을 기록하면서 포스트시즌을 앞두고 예열을 마친 상태다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com