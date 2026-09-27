KBO에도 이런 은퇴식 볼 수 있었으면…3560K 던진 43세 노장 마지막 퇴근길 '각본도 이렇게 못쓴다'

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[스포츠조선 고재완 기자] 21년 위대한 여정의 마침표는 할리우드 영화 시나리오처럼 극적이었다. 메이저리그 명예의 전당 입성이 확실시되는 '살아있는 전설' 저스틴 벌랜더(43·디트로이트 타이거즈)가 자신이 출발했던 친정 코메리카파크 마운드에서 7세 딸의 품에 안겨 눈물의 작별을 고했다. 그리고 9회말 2사, 후배들이 기적 같은 끝내기 역전 투런포를 쏘아 올리며 마지막 퇴근길을 완벽한 승리로 장식했다.

벌랜더는 27일(한국시각) 미국 미시간주 디트로이트 코메리카파크에서 열린 피츠버그 파이어리츠와의 홈경기에 선발 등판해 5⅓이닝 5안타 1볼넷 6탈삼진 2실점 역투를 펼쳤다. 승패는 기록되지 않았지만, 디트로이트는 9회말 터진 에두아르도 발렌시아의 4대3 끝내기 대역전극으로 벌랜더에게 은퇴 선물을 안겼다.

벌랜더가 디트로이트 유니폼을 입고 코메리카 파크 선발 마운드에 선 것은 2017년 8월 이후 무려 3324일 만이었다. 지난해 샌프란시스코 자이언츠에서 이정후와 한솥밥을 먹으며 29경기 152이닝을 던졌던 벌랜더는 올 시즌을 앞두고 1년 1300만 달러(약 177억 원)에 9년 만의 '친정 복귀'를 택했다. 하지만 햄스트링 부상으로 3월 이후 마운드에 서지 못했고 결국 은퇴를 선언했다. 이날 등판 전까지 실전 준비라곤 불펜 투구와 1이닝 라이브 피칭이 전부였을 만큼 몸 상태는 불확실했다.

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그러나 마운드에 오른 벌랜더는 여전히 '벌랜더'였다. 1회 첫 4타자를 연속 범타 처리하더니, 2회 슬라이더로 헛스윙 삼진을 솎아내며 통산 3555번째 삼진을 기록했다. 3회에는 스프링캠프 내내 찾고자 애썼던 시속 95마일(약 153㎞) 강속구를 마침내 전광판에 찍었고, 투구수 66개째에도 95마일을 꽂아 넣으며 43세 노장의 투혼을 불태웠다.

솔로 홈런 2방을 허용했지만 특유의 위기관리 능력으로 5회까지 추가 실점 없이 버텼다.

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6회초 첫 타자를 파울 뜬공으로 처리하자 투구수는 86개. 바로 그 순간 코메리카 파크 4만 관중을 숨죽이게 한 감동의 장면이 펼쳐졌다.

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A.J. 힌치 감독과 함께 벌랜더의 7세 딸 제너비브가 그라운드를 가로질러 마운드로 달려 나왔다. 딸을 품에 와락 끌어안은 벌랜더의 눈시울이 붉어졌다. 내야로 모여든 디트로이트 동료들은 전설의 이니셜인 "J.V."를 목청껏 연호했고, 홈 팬들은 전원 기립해 눈물과 함께 박수갈채를 보냈다. 2005년 시작해 21년간 이어진 위대한 빅리그 커리어가 딸의 작은 손을 잡고 더그아웃으로 걸어 들어가는 순간 비로소 완성됐다.

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전설의 마지막 등판이 패전의 멍에로 끝나는 것을 후배들은 용납하지 않았다. 벌랜더가 내려간 뒤 1-3으로 뒤처진 디트로이트는 9회말 1점을 만회했으나, 2사 주자 1루로 몰리며 패색이 짙었다. 타석에 선 26세 신예 포수 에두아르도 발렌시아가 1B2S의 불리한 볼카운트에서 피츠버그 메이슨 몽고메리의 몸쪽 커브를 통타했다. 타구는 밤하늘을 갈라 코메리카 파크 좌중간 담장을 넘어가는 4대3 끝내기 역전 투런포가 됐다.

홈플레이트를 밟은 후배들은 미친 듯이 환호했고, 더그아웃에서 이를 지켜보던 벌랜더는 환한 미소로 후배들을 맞이했다. 21년 동안 266번의 승리를 자신의 손으로 일궈냈던 에이스에게, 후배들이 그의 은퇴 경기 마지막 페이지에 '승리'라는 선물을 안겼다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com