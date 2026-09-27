만장일치 사이영상, 충격의 ERA 3.82...지구 최강 선발은 올해 실패일까, 본인이 직접 입을 열었다

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[스포츠조선 김용 기자] 스킨스의 올시즌은 실패일까.

폴 스킨스(피츠버그)의 2026 시즌이 끝났다.

스킨스는 25일(한국시각) 열린 세인트루이스 카디널스전에서 6⅓이닝 1실점 호투로 팀의 2대1 승리를 이끌었다.

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10승11패 평균자책점 3.82로 시즌을 마감했다. 스킨스는 지난해 이맘 때 즈음 평균자책점 2점 이하를 기록하기 위해 애쓰고 있었다. 스킨스는 성적은 10승10패에 그쳤지만, 평균자책점 1.97을 찍고 216 탈삼진을 기록하며 만장일치 사이영상을 수상했다.

하지만 1년 후에는 4점대 평균자책점은 안된다며 이를 악물었다. 다행히 세인트루이스전에서 호투하며 3.82로 끝냈다. 가장 극적이었던 건 탈삼진. 8개를 추가해 정확히 200개를 채웠다. 스킨스는 1964년부터 66년까지 연속 200 탈삼진 기록을 세운 밥 베일 이후 처음으로 2년 연속 200탈삼진을 기록한 피츠버그 투수가 됐다.

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스킨스는 올시즌을 어떻게 돌아보르까. 그는 "정말 힘들었다. 확실히 힘들었다"고 말하면서도 "올해도 좋은 시즌이었다. 지난 2년만큼 수준이 높지는 않았다. 하지만 올시즌이 얼마나 형편 없었는지 고민할 생각은 없다. 그렇지 않았기 때문"이라고 밝혔다.

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스킨스는 "개선할 점이 많다. 비시즌 해결해야 할 문제들이 있다. 그래도 내가 가장 기쁜 건 32번의 선발 출전을 했다는 것"이라고 강조했다.

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올시즌 내셔널리그 사이영상은 밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키가 받을 게 사실상 확정적이다. 스킨스의 패인으로는 구속 저하가 꼽히고, 올시즌 초 열린 월드베이스볼클래식이 원인이라는 분석이 나오고 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com