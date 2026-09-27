"가을야구 앞둔 중요한 한방" 빅게임 타짜가 온다 '가을하성' 기대감 높인 847일 만 3루타

Sep 26, 2026; Miami, Florida, USA; Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (7) celebrates scoring a run in the second inning against the Miami Marlins at loanDepot Park. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images

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[스포츠조선 정현석 기자]가을바람이 분다.

메이저리그 애틀랜타 브레이브스 김하성(31)이 847일 만에 시원한 3루타를 터뜨리며 시즌 첫 멀티 득점을 올렸다.

극심했던 타격 슬럼프를 깨뜨린 단비 같은 장타에 현지 언론과 팬들은 다가올 포스트시즌에 '가을 하성'의 활약을 기대하는 분위기다.

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김하성은 27일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 마이애미 말린스와의 원정경기에 9번 유격수로 선발 출전, 3타수 1안타 1볼넷 2득점 활약으로 8대3 완승을 이끌었다. 3-0으로 앞선 2회초 첫 타석에서 풀카운트 승부 끝 볼넷으로 출루한 김하성은 마이클 해리스의 내야 안타와 야수선택과 실책을 틈타 홈을 밟았다.

4-0으로 앞선 4회초 1사 후 두 번째 타석에서는 댁스 풀턴의 공을 결대로 밀어 우중간을 가르는 3루타를 터뜨렸다. 김하성의 3루타는 샌디에이고 파드리스 시절이던 2024년 6월 2일 캔자스시티 로열스전 이후 무려 847일 만. 김하성은 해리스의 적시 2루타 때 홈을 밟아 두번재 득점을 올렸다.

Sep 26, 2026; Miami, Florida, USA; Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (7) talks to his dugout after striking out in the eighth inning against the Miami Marlins at loanDepot Park. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images

MIAMI, FLORIDA - SEPTEMBER 26: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves runs home to score a run against the Miami Marlins in the second inning of the game at loanDepot park on September 26, 2026 in Miami, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

지난 14일 필라델피아전 이후 13일 만의 멀티 출루이자, 올 시즌 첫 멀티 득점(시즌 10호 득점)이 완성되는 순간. 김하성의 시즌 타율은 0.113에서 0.118로 소폭 상승했다.

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가을야구를 앞두고 보여준 슬럼프 탈출 조짐. 현지 팬들도 안도감에 환호하고 있다.

애틀랜타 팬 커뮤니티 매체 '배터리파워'는 "볼넷 출루 후 득점에 이어 오랜만에 터진 김하성의 우중간 장타와 과감한 주루플레이는 매우 인상적이었다"며 "마이클 해리스 2세와 함께 하위-상위 타선의 흐름을 부드럽게 이어주며 경기 주도권을 잡는 데 가치 있는 기여를 했다"고 평가했다.

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애틀랜타 주관 라디오 네트워크 방송사 '680 The Fan'은 공식 SNS를 통해 "김하성의 3루타와 해리스 2세의 적시타 조합이 스코어를 5-0까지 벌렸다"며 승기를 잡은 주요 장면으로 김하성의 3루타를 부각했다.

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부상 복귀 후 1할대 타율로 극심한 타격 슬럼프를 겪어온 만큼, 가을야구를 앞두고 현지 팬의 분위기도 조금씩 달라지는 분위기다.

Atlanta Braves' Ha-Seong Kim (7) and Michael Harris II, right, celebrate after the Braves defeated the Miami Marlins in a baseball game, Saturday, Sept. 26, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)

"지독했던 무안타 침묵을 깨부수는 완벽한 타구", "9번 타순에서 김하성이 출루와 장타로 판을 깔아주니 상위 타선으로 찬스가 자연스럽게 이어진다. 이것이 우리가 바라던 야구", "포스트시즌 직전에 자신감을 되찾을 수 있는 단비 같은 장타" 등 팬들의 기대와 격려가 이어졌다.

샌디에이고 시절부터 큰 경기에서 뛰어난 공수주 집중력과 '빅게임 타짜'라 불렸던 김하성.

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정규가을야구를 코 앞에 둔 시점에 터진 847일 만의 3루타는 단순한 안타 1개를 넘어, 다가올 포스트시즌 '가을하성'의 부활을 알리는 시원한 신호탄이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com