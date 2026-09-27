'KBO배출 최고의 아웃풋' 메릴 켈리…"SSG에서 은퇴하고 싶다, 내몸의 25%는 한국인"

사진캡처=유튜브 채널 'MLB코리아 '

7일 오후 인천 SK행복드림구장에서 KBO리그 한국시리즈(KS) 3차전 SK 와이번스와 두산 베어스의 경기가 열렸다. 6회초 2사 만루서 SK 켈리가 두산 오재일을 좌익수 플라이 처리한 후 환호하고 있다.인천=김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com /2018.11.07/

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[스포츠조선 고재완 기자] "내 몸의 25%는 한국인이다. 한국으로 돌아가 1년 더 던지고 은퇴하고 싶다. 돌아갈 팀은 오직 SSG뿐."

KBO리그 '역수출 신화'의 살아있는 상징이자 메이저리그 애리조나 다이아몬드백스의 부동의 에이스 메릴 켈리(38)가 가슴속에 품고 있던 충격적이고도 감동적인 마지막 현역 계획을 공개했다. 빅리그 정상급 선발로 우뚝 섰음에도 현역 생활의 마침표는 반드시 자신을 키워준 친정팀 SSG 랜더스(전 SK 와이번스) 마운드에서 찍겠다는 구체적인 복귀 로드맵을 천명했다.

켈리는 26일 유튜브 채널 'MLB 코리아'를 통해 공개된 인터뷰에서 자신의 마지막 야구 인생 계획을 거침없이 털어놨다.

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그는 "아내에게 항상 말한다. 올해가 빅리그 8년 차이고, 내년이 보장 9년 차, 2028년 구단 옵션까지 채우면 메이저리그 10년을 채우게 된다. 그 비시즌에 딱 마흔 살이 되는데, 그때 한국으로 돌아가 1년 동안 던지고 은퇴하고 싶다. 일종의 '은퇴 투어'처럼 말이다"라며 "한국에 돌아간다면 내 팀은 오직 SSG뿐이다. 인천은 내가 4년 동안 청춘을 바쳐 뛰었던 나의 도시이기 때문이다"라고 말했다.

이어 "아이들이 점점 크고 있다. 딸이 곧 5살이 되고 아들이 2살이 되는데, 아이들을 한국에 데려가 아빠가 뛰었던 멋진 곳을 꼭 보여주고 싶다"고 덧붙이기도 했다.

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켈리의 한국 야구와 SSG를 향한 애정은 상상을 초월했다. 미국 애리조나에서도 한인 식당을 제집 드나들듯 찾고, 원정 경기에서 와이번스 시절 유니폼을 입은 한국 팬을 만나면 먼저 다가가 인사를 건넬 정도다.

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사진캡처=유튜브 채널 'MLB코리아 '

사진캡처=유튜브 채널 'MLB코리아 '

심지어 올 시즌 SSG의 경기 결과와 팀 사정까지 훤히 꿰뚫고 있었다. 켈리는 "내 랜더스가 올해 부상으로 고전하고 있어서 프런트에 있는 전 통역사에게 '도대체 무슨 일이냐'고 문자를 보내 물어보기도 했다. 김광현과 최정이 다쳤다고 들었다"며 친정팀의 부진을 안타까워했다.

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이어 켈리는 SSG 구단 수뇌부를 향해 직격 메시지를 날렸다. "만약 SSG 프런트가 이 인터뷰를 보고 있다면, 3년 뒤에 이야기합시다. 내가 여전히 공을 잘 던지고 구단이 나를 원한다면, 나는 진심으로 대화하고 싶습니다."

켈리는 2015년부터 2018년까지 SK 와이번스 유니폼을 입고 48승을 수확하며 2018년 한국시리즈 우승 트로피를 팀에 안겼던 최고의 외인 투수였다.

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그는 "마이너리그 시절 불펜으로 강등되는 게 죽기보다 싫어서 선발 기회를 잡기 위해 26세 젊은 나이에 한국행을 결단했다"며 "한국에서 말이 통하지 않는 낯선 환경을 극복하고 혼자 힘으로 투구 메커니즘을 터득했던 시간들이 있었기에, 서른 살의 늦깎이 나이로 빅리그에 데뷔해서도 살아남을 수 있었다. 한국에 가지 않았다면 지금의 나는 없었을 것"이라고 단언했다.

태평양을 건너 빅리그 월드시리즈 마운드까지 호령했던 '역수출 대투수' 메릴 켈리. 메이저리그 연금 수령 기준인 10년 커리어를 완벽히 마친 뒤, 그가 약속한 '3년 뒤 인천행'이 성사되어 랜더스 팬들과 눈물의 은퇴 투어를 함께할 수 있을지 야구계의 뜨거운 관심이 집중되고 있다.

2018 KBO리그 한국시리즈 6차전 SK와 두산의 경기가 12일 오후 서울 잠실야구장에서 열렸다. 우승을 차지한 SK 나주환과 켈리가 트로피를 들고 기뻐하고 있다.잠실=김경민 기자 yungmin@sportschosun.com /2018.11.12/

사진캡처=유튜브 채널 'MLB코리아 '

고재완 기자 star77@sportschosun.com