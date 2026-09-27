'와' 김도영 군 면제, 日도 관심 폭발! 병역 혜택→미국 진출 꽃길 열리나 "ML행 기대되는 핵심 유망주, 금메달 거머쥘까"

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 김도영. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

한국 김도영 타격 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 3회 초 선두타자 3번 김도영이 타격하고 있다. 2026.9.22 image@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] KBO리그 슈퍼스타의 미래. 일본도 궁금하다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시구장에서 일본과 결승전을 치른다.

일본 매체 '풀카운트'는 양 팀 선발 투수를 소개했다. 특히 하루 휴식 후 선발로 나오는 일본 선발투수 히구치 신 등판에 대한 한국 언론의 반응을 조명하기도 했다.

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역투하는 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발 투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

히구치는 지난 25일 한국과의 슈퍼라운드에서 92구를 던지며 7이닝 4안타 4탈삼진 무실점을 기록했다.

올해 NPB 상위 지명이 유력하다는 평가를 받고 있지만 사회인야구 선수였다. 더 충격적인 건 21일 중국전에서 이미 86개의 공을 던졌다는 것이다. 3일 휴식밖에 취하지 못했음에도 '전원 프로' 한국을 압도했다.

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매체는 '앞서 한국 대표팀은 지난 25일 열린 슈퍼 라운드 첫 경기에서 일본에 0-5로 완패한 바 있다'며 '당시 한국 타선은 일본의 선발 좌완 투수 히구치의 구위에 꽁꽁 묶이며 7이닝 4피안타 무득점 빈공에 그쳤다. 히구치의 등판에 한국 언론은 예상 못했다는 반응'이라고 했다.

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기분 좋은 투타 에이스 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5-0으로 승리를 거둔 대한민국 대표팀 곽빈과 김도영이 밝은 표정으로 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

한국은 선발투수로 곽빈이 나온다. 21일 대만전에 등판해 6이닝 무안타 2볼넷 10탈삼진 무실점을 기록한 바 있다.

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매체는 '한편 한국은 월드베이스볼클래식(WBC) 출전 경험이 있고, 지난 2022년 아시안게임 우승으로 이미 병역 혜택을 받은 곽빈이 닷새간의 충분한 휴식을 취한 뒤 결승전 선발 츌격에 나선다'고 했다.

득점 성공하는 김도영 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회말 1사 3루 대한민국 김도영이 노시환의 1타점 희생타 때 득점에 성공하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

동시에 주목한 선수가 한 명이 더 있다. 올 시즌 KBO리그 최고의 스타로 이름을 날린 김도영(KIA)이다. 김도영은 올 시즌 123경기에서 타율 3할1푼 40홈런 102타점 10도루 OPS(장타율+출루율) 1.053의 성적을 남겼다. KBO리그 역대 최연소 40홈런-100타점-100득점을 달성하기도 했다.

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매체는 '현재 한국 대표팀 소속 선수 중 22세의 내야수 김도영은 향후 메이저리그(MLB) 진출까지 기대되는 최고의 핵심 유망주'라고 소개했다. 그러면서 '과연 이들이 첩첩산중을 뚫고 금메달과 병역 혜택을 모두 거머쥘 수 있을지 운명이 걸린 일전이 시작된다'고 소개했다. 한국이 금메달을 따면 병역 혜택을 받을 수 있다는 걸 다시 한 번 짚었다.

한편, 김도영은 대표팀에서 다소 타격감이 침체돼 있었다. 그러나 26일 중국전 8회 깔끔한 2루타를 치면서 반등을 알렸다. 류지현 대표팀 감독은 "김도영이 쳐야하는 타구가 마지막에 나왔다. 마지막 타석에 나왔으니 결승전을 기대할 것"이라고 했다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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