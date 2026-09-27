김도영이 돌아온다...복병 힐리어드 등장, 동일선상 스타트, 홈런왕 누가 될지 예측 불가

13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 7회말 1타점 적시타를 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.13/

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[스포츠조선 김용 기자] 마지막 전쟁인가.

아이치-나고야 아시안게임도 끝난다. 남은 건 마지막 순위 싸움, 그리고 개인 타이틀 경쟁이다.

KT 위즈와 삼성 라이온즈의 우승 경쟁, 그리고 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 3위 경쟁이 여전히 뜨겁다. 그리고 아시안게임 동안 잠잠했던 홈런왕 경쟁이 남은 정규 시즌 최고의 이슈가 될 전망이다.

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김도영이 40개를 채우고 아시안게임에 나가 약 2주의 시간 동안 리그에서 자리를 비웠다. 그 때 LG 오스틴이 역전을 하느냐가 관심이었는데, 오스틴은 39개에서 40개를 채우지 못했다.

그 사이 생각지 못한 복병이 등장했다. KT 외국인 타자 힐리어드. 힐리어드는 최근 10경기 6개의 홈런을 몰아치며 오스틴을 따라잡았다. 오스틴은 최근 10경기 3개였다. 9월12일 삼성전 멀티 홈런, 13일 2경기 연속 홈런 이후 7경기째 무소식이다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 오스틴이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

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그리고 김도영이 돌아온다. 1개 차이가 있기는 하지만, 세 사람이 거의 동일선상에서 마지막 스퍼트를 한다고 봐도 되는 모양새다.

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경기수는 김도영이 유리하다. 27일 경기까지 치르면 KIA는 11경기가 남고, LG와 KT는 10경기가 남는다. 다만, 김도영이 아시안게임을 마치고 돌아오자마자 제 컨디션을 유지할 수 있을지 봐야 한다. 대회가 일본에서 열렸기에, 이동 시간이 짧아 곧바로 경기 출전하는 게 엄청난 무리는 아니라지만 긴장되는 대회 출전에 대한 피로와 이동 등을 고려할 때 29일 KT전 바로 출전할 수 있을지 확신할 수 없다.

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 9회초 2사 만루. KT 힐리어드가 만루홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 힐리어드. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

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또 하나 변수는 당장 KIA와 KT가 주중 3연전에서 맞붙는다. 선수를 넘어 양팀 사이 미묘한 경쟁 의식이 자리하면, 홈런 생산이 더욱 어려워질 수 있다.

반대로 LG는 주중 SSG 랜더스 3연전 원정을 떠난다. 인천 SSG랜더스필드는 대구 삼성라이온즈파크와 함께 홈런 치기 가장 쉬운 구장으로 꼽힌다. 오스틴이 인천에서 어떤 활약을 펼칠지 지켜봐야 한다.

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뭐가 됐든, 올시즌 홈런왕 경쟁은 시즌 마지막까지 가봐야 결과를 알 수 있을 것 같은 느낌을 준다는 것이다. 또 어떤 선수가 홈런을 많이 치느냐에 따라, 첨예한 상위권 순위 싸움에 휘말린 팀들의 시즌 마지막 성적도 갈릴 수 있다는 것이다. 공교롭게 모두 상위권 싸움을 벌이는 팀들에 이 선수들이 속해있다.

과연 누가 홈런왕이 되고, 팀도 웃게 할 것인가.

김용 기자 awesome@sportschosun.com