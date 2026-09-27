"1조 우주방위군 쥐고도"…불펜투수 부상에 LA 로버츠 감독 '징징' 인터뷰→팬들 등돌리는 중

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[스포츠조선 고재완 기자] 가을야구의 문턱에서 또다시 익숙한 레퍼토리가 나왔다. LA 다저스 데이브 로버츠 감독이 27일 샌프라인시스코 자이언츠전 후 인터뷰에서 베테랑 불펜 블레이크 트라이넨(38)의 갑작스러운 어깨 부상 소식을 전하며 또 다시 실망감을 표현했다.

물론 2024년 월드시리즈 우승의 주역이자 산전수전 다 겪은 필승조의 이탈은 뼈아프다. 하지만 지구상에서 가장 화려하고 막강한 '우주방위군' 로스터를 쥐고 있는 사령탑이 가을을 앞두고 내놓을 메시지로는 지나치게 나약하고 무책임하다는 비판을 피하기 어렵다. 메이저리그 29개 구단 감독들이 들으면 기가 찰 '배부른 소리'에 불과하기 때문이다.

로버츠 감독의 "실망스럽다"는 코멘트는 올 시즌 유독 잦았다. 선수 개개인의 컨디션 난조나 예기치 못한 부상이 발생할 때마다 벤치의 결단과 수습책을 제시하기보다, 마치 자신은 아무 잘못이 없다는 듯 상황을 탓하는 뉘앙스를 반복해 풍겨왔다.

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하지만 다저스는 오타니 쇼헤이, 무키 베츠, 프레디 프리먼으로 이어지는 'MVP 트리오'는 물론, 시즌 도중 사이영상 에이스 타릭 스쿠발을 품었고, 타격 천재 호수에 데 파울라까지 빅리그에 안착시킨 팀이다. 선수단 몸값만 10억 달러(약 1조 4000억 원)에 육박하는 메이저리그 역사상 유례없는 '메가톤급 군단'이다.

이런 전력을 쥐고도 주전 불펜 한 명이 빠졌다고 고개를 떨구며 분위기를 가라앉히는 것은 10년 넘게 다저스를 이끌어온 명장답지 못한 태도다.

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트라이넨의 올 시즌 성적은 36경기 4승 1패 평균자책점 3.64다. 베테랑의 무게감은 인정받아 마땅하지만, 대체 불가능한 절대적 자원까지는 아니다. 다저스의 뎁스는 트라이넨 하나의 이탈로 흔들릴 만큼 허술하지 않다. 리그 최정상급 마무리 태너 스캇과 좌완 스페셜리스트 알렉 베시아가 건재하고 뒷문을 책임질 에반 필립스와 브록 스튜어트, 102마일(164㎞)을 꽂아 넣는 에드가르도 엔리케스가 대기하고 있다.

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사사키 로키, 저스틴 로블레스키, 에밋 시핸, 크리스 부빅 등 다른 팀에 가면 당장 2~3선발을 꿰찰 투수들이 불펜 대기를 준비 중이다. 이 정도 불펜 뎁스를 보유하고도 실망감을 표현한 것은 스스로의 전술적 역량 부재를 자인하는 꼴이나 다름없다는 평가다.

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단기전인 가을야구는 사령탑의 냉철한 투수 교체 타이밍과 과감한 용병술이 승패의 8할을 좌우한다. 다저스는 이미 로버츠 감독의 투수 기용 실패로 정규시즌 100승을 거두고도 가을에 허무하게 짐을 쌌던 악몽을 수차례 겪은 바 있다.

다저스의 2026시즌 목표는 명확하다. 정규시즌 우승을 넘어 2000년 뉴욕 양키스 이후 '21세기 최초의 월드시리즈 3연패'라는 역사를 쓰는 것이다.

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구단 수뇌부는 감독이 원하는 모든 최상급 재료를 테이블 위에 올려놓았다. 이 '우주방위군'을 이끌고도 반지를 끼지 못한다면, 팬들과 현지 언론이 물을 사령탑 자격론의 화살은 온전히 로버츠 감독 한 사람을 향할 수밖에 없다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com