'이정후 실체' 마주한 SF 대절망! → "체력 탓인줄 알고 쉬게 해줬는데 아니었다"

Sep 19, 2026; Los Angeles, California, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) walks into the dugout after the first inning against the Los Angeles Dodgers at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 18: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants hits a solo home run, to tie the game 1-1 with the Los Angeles Dodgers, during the second inning at Dodger Stadium on September 18, 2026 in Los Angeles, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 미국 언론이 샌프란시스코 자이언츠 이정후에 대한 실망감을 노골적으로 드러냈다.

스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 26일(한국시각) 올 시즌 샌프란시스코의 라인업이 어떻게 완전히 붕괴했는지 들여다봤다. 주전 우익수로 활동한 이정후도 면죄부를 받지 못했다.

이날 기준으로 샌프란시스코의 개막전 라인업은 단 한 명도 남아있지 않았다. 부상 부진 혹은 트레이드로 전열에서 우르르 이탈했다.

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디애슬레틱은 '이번 시즌 자이언츠는 야구팀을 운영한 것이 아니라 마치 영화 파이널 데스티네이션의 속편을 꾸린 듯한 상황을 맞이했다'고 조롱했다.

파이널 데스티네이션은 주요 출연자가 하나씩 끔찍한 사고를 당해 크게 다치는 공포 영화다.

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디애슬레틱은 '부상 유형도 평범한 것에서부터 소방차와 충돌하는 황당한 사고까지 다양했다. 지난 주말 키 2m1의 장신 브라이스 엘드리지는 낮은 난간에 머리를 부딪혀 뇌진탕을 당했다. 이정후는 파울 타구에 급소를 맞는 불운을 겪었다'며 아쉬워했다.

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이정후는 2025년 주전 중견수로 뛰면서 150경기 타율 2할6푼6리 출루율 3할2푼7리 장타율 0.407에 8홈런 10도루 55타점 73득점을 기록했다.

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우익수로 활약한 이번 시즌은 143경기 타율 2할7푼6리 출루율 3할2푼 장타율 0.404에 10홈런 12도루 57타점 65득점을 기록했다.

샌프란시스코가 이정후의 수비 부담을 줄여주기 위해 중견수에서 우익수로 포지션을 변경했으나 타격 성적도 딱히 달라지지 않았다.

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디애슬레틱은 '자이언츠는 지난 시즌 이정후에게 거의 휴식을 주지 않아 그가 지쳤다고 생각했다. 올해 이정후가 등 근육 통증을 느낄 때 참으라고 하지 않고 부상자 명단에 넣었다. 좌투수를 상대로는 가끔 휴식도 줬다'고 조명했다.

효과는 미미했다.

디애슬레틱은 '이정후는 6월 26일까지 타율 3할3푼3리를 기록했다. 비교적 최근인 8월 10일까지도 타율 3할을 유지했다. 하지만 소용 없었다. 이정후는 어쨌든 다시 지치고 말았다. 후반기 들어 그의 방망이는 느려졌다. 나름 기대를 모으며 시작했던 우익수 수비도 바닥으로 떨어졌다. 이정후를 여기서 더 밀어붙이는 것은 의미가 없다'고 냉혹하게 진단했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com