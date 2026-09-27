자이언츠는 야구팀도 아니란 말인가! → "야구팀 운영이 아니라 공포영화"

Sep 20, 2026; Los Angeles, California, USA; San Francisco Giants outfielder Jung Hoo Lee (51) knocks his helmet off during a foul ball in the sixth inning against the Los Angeles Dodgers at Dodger Stadium. Mandatory Credit: William Liang-Imagn Images

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 26: Jonah Cox #53 of the San Francisco Giants slides into home plate to score on an sacrifice fly ball by Turner Hill #52 in the bottom of the third inning against the Los Angeles Dodgers at Oracle Park on September 26, 2026 in San Francisco, California. Lachlan Cunningham/Getty Images/AFP (Photo by Lachlan Cunningham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 25: Will Smith #16 of the Los Angeles Dodgers gets tagged out at second by Marcelo Mayer #7 of the San Francisco Giants in the top of the third inning at Oracle Park on September 25, 2026 in San Francisco, California. Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP (Photo by Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 미국 언론이 2026년 샌프란시스코 자이언츠를 '공포영화'에 비유했다.

스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 26일(한국시각) '샌프란시스코의 로스터 붕괴가 사실상 마무리 단계에 접어들었다. 이번 시즌 자이언츠는 야구팀을 운영한 것이 아니라 마치 영화 파이널 데스티네이션의 속편인 듯한 상황을 맞이했다'고 비꼬았다.

파이널 데스티네이션은 주요 등장인물이 차례로 끔찍한 사고를 당해 사라지는 공포영화다.

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샌프란시스코는 정규시즌 1경기를 남긴 현재 65승 86패 내셔널리그 서부지구 4위다.

샌프란시스코는 올 시즌 핵심 멤버들이 부상 부진 트레이드 등 온갖 사유로 인해 전열에서 이탈했다. 26일 기준으로 개막전 선발 출전 선수들이 단 한 명도 남아있지 않았다.

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디애슬레틱은 '개막전 로스터에 포함됐던 선수들은 하나둘씩 이탈했다. 평범한 부상도 있었지만 소방차와 충돌한다든지 황당한 사고까지 다양했다. 지난 주말 LA 원정에서 키 2m1의 브라이스 엘드리지는 낮은 난간에 머리를 부딪혀 뇌진탕에 걸렸다. 이정후는 파울 타구에 급소를 맞았다'고 조명했다.

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포수 패트릭 베일리, 2루수 루이스 아라에즈, 좌익수 엘리엇 라모스는 트레이드 됐다.

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DH 라파엘 데버스, 유격수 윌리 아다메스, 3루수 맷 채프먼, 1루수 케이시 슈미트, 외야수 해리슨 베이더와 이정후는 다쳤다.

심지어 베이더는 스쿠터를 타고 가다가 소방차와 충돌했다. 샌프란시스코는 계약 무효까지 검토 중이다.

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디애슬레틱은 '결과적으로 샌프란시스코는 한 시즌 최다 선수 기용 메이저리그 신기록을 세울 태세다. 올 시즌 71명이 자이언츠 유니폼을 입고 뛰었다. 2025년 애틀란타 브레이브스와 동률'이라고 지적했다.

다만 샌프란시스코가 올해 추락한 원인이 오로지 부상 탓은 아니다.

디애슬레틱은 '자이언츠는 이들 대부분이 건재했던 4월과 5월에도 부진했다. 불펜은 형편없었고 선발도 부족했다. 실수를 타격으로 만회하려 했지만 득점력도 부족했다. 실책이 너무 많아 감당하기 어려웠다'고 꼬집었다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com