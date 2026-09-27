3년 전 '무임 승차' 병역 혜택? 이제는 16人 '브로커'로 나선다 "하나님 같은 존재죠" [도요하시 현장]

곽빈, 1OK 무피안타 무실점 역투 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5-0으로 승리를 거둔 대한민국 대표팀 곽빈이 밝은 표정으로 더그아웃으로 향하고 있다. 곽빈은 이날 6이닝 동안 볼넷 2개만 허용하고 10탈삼진 무피안타 무실점의 빼어난 투구로 대만 타선을 완벽하게 봉쇄했다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

1OK 무피안타 무실점 역투 펼친 곽빈 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기에서 대한민국 선발투수 곽빈이 1회초 역투하고 있다. 곽빈은 이날 6이닝 동안 볼넷 2개만 허용하고 10탈삼진 무피안타 무실점의 빼어난 투구로 대만 타선을 완벽하게 봉쇄하며 팀의 5-0 승리를 견인했다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 이종서 기자] "우승해서 잘 던지면 말하도록 하겠다."

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시구장에서 일본과 결승전을 앞두고 있다.

선발투수는 곽빈(27·두산 베어스). 한국의 최고 에이스다. 지난 21일 일본 아이치현 오카자키구장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 B조 예선 대만과의 첫 경기에 선발 등판해 6이닝 무안타 2볼넷 10탈삼진 무실점을 기록했다.

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곽빈의 호투를 앞세운 한국은 5대0으로 대만을 잡았고, 조별 예선을 3전 전승으로 통과할 수 있었다.

첫 테이프를 잘 끊었지만, 곽빈은 마냥 웃지 못했다. 곽빈은 "오늘 한 경기로는 안 된다. 대표팀 우승을 해야 한다"고 강조했다.

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3년 전 아픔이 있었다. 항저우 아시안게임 대표팀에 포함돼 함께 했지만, 몸이 좋지 않아 한 경기도 나서지 못했다. 한국은 금메달을 땄고, 곽빈은 동료들과 함께 '병역 혜택'을 받았다. 일각에는 '무임 승차'라며 비난 여론을 쏟아내기도 했다

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이번에는 후배들의 금메달을 책임지는 역할을 맡게 됐다. 이번 대표팀은 24명 중 16명이 군 미필이다. 금메달을 따면 병역 혜택을 받게 된다.

곽빈 내려가고 조병현 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 7회초 대한민국 조병현이 역투하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

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한국의 병역 혜택은 이미 해외에서도 많은 주목을 하고 있다. 일본 '풀카운트'는 '현재 한국 대표팀 소속 선수 중 22세의 내야수 김도영은 향후 메이저리그 진출까지 기대되는 최고의 핵심 유망주'라고 소개했다. 그러면서 '과연 이들이 첩첩산중을 뚫고 금메달과 병역 혜택을 모두 거머쥘 수 있을지 운명이 걸린 일전이 시작된다'고 조명하기도 했다.

한국은 25일 슈퍼라운드에서 일본에 0대5로 패배했다. 일본 선발투수 히구치 신의 호투에 막히기도 했지만, 투수들도 흔들렸다. 일본 사회인 야구에 패배했다며 비난 여론이 커졌다.

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곽빈은 하루 쉬고 나오는 히구치와 선발 맞대결을 펼친다. 선발투수 곽빈의 역할이 중요해졌다. 3년 전 아픔은 지우고 이제 '합법적 병역 브로커'로 나서게 됐다.

팀 동료들은 곽빈을 향한 굳은 믿음을 보이고 있다. 주장 노시환은 "내가 기독교를 믿는데 거의 하나님 급이다. 100% 신뢰한다"고 미소를 지었다.

두산 후배이자 26일 7이닝 피칭으로 불펜 부담을 줄여준 최민석도 "금메달을 따야한다. 응원하는 역할이 남았다"라며 "(곽)빈이 형을 엄청 응원하겠다. 먹을 것, 물 다 가져다 주겠다"고 웃었다.

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곽빈은 대만전을 마친 뒤 결승전 각오도 내비쳤다. 곽빈은 "다시 준비를 하면서 더 많은 이닝과 더 좋은 결과를 낼 수 있도록 회복 잘하면서 준비 잘하겠다"고 힘주어 말했다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com