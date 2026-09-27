"KBO 최고타자가 왜 번트 대나!"…이대호, 결승 앞두고 작심 비판 "한번은 실수지만 두번은 실력"

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

한국, 일본에 0-5 패. 연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] "김도영이라는 리그 최고 타자가 타석에서 기습번트를 대려는 모습을 보고 솔직히 너무 화가 났다. 3·4·5번 중심 타자는 죽더라도 자신 있게 풀스윙을 돌려야 한다. 한 경기는 실수할 수 있지만, 내일 결승전까지 그러면 나 진짜 돌변할 거다."

'조선의 4번 타자' 이대호(44)가 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀의 후배들을 향해 애정 어린 쓴소리와 함께 묵직한 사자후를 토해냈다. 슈퍼라운드 일본전 완패와 중국전의 답답했던 타격 침체를 지켜보며, 대한민국 타선의 간판인 김도영(KIA 타이거즈), 문보경(LG 트윈스), 노시환(한화 이글스) 등 클린업 트리오의 각성을 강력하게 촉구했다.

이대호는 26일 자신의 유튜브 채널 '이대호 [RE:DAEHO]'에서 중국전 승리후 이순철 SBS 해설위원, 정우영 SBS캐스터와 맥주 뒷풀이를 하며 슈퍼라운드 한일전 대패와 중국전 승리 이후 현지에서 느낀 솔직한 심경을 가감 없이 털어놨다.

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대표팀은 슈퍼라운드 일본전에서 상대 선발 투수 공략에 철저히 실패하며 단 한 번도 2루를 밟지 못하는 굴욕적인 영봉패를 당했다. 이어진 중국전에서 승리해 결승 진출을 확정 지었지만, 타선의 침묵과 조바심은 여전히 답답함을 남겼다.

현지 중계를 마친 뒤 카메라 앞에 선 이대호는 씁쓸한 표정을 감추지 못했다. 이대호는 "일본전은 변명의 여지가 없는 완벽한 대패였다. 준비가 부족했고 상대 투수 한 명에게 타선 전체가 완전히 농락당했다"라며 "우리 선수들이 아직 어리다 보니 단기전의 부담감에 짓눌려 자기가 가진 기술의 10분의 1도 발휘하지 못하더라"라고 안타까워했다.

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이어 "국제대회는 투수력이 좋으면 고전할 수 있지만, 첫 타석에서 긴장했더라도 두 번째 타석부터는 상대 투수를 한 번 봤으니 뭔가 달라지는 모습이 보여야 했다"라며 "상대 투수가 내려갈 때까지 아무런 변화도 주지 못했다는 것은 결국 실력이고 준비 부족이다. 사회인 야구라고 해서 스포츠에 한 수 아래는 없다"라고 꼬집었다.

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사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

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이순철 해설위원은 일본전 패인에 대해서도 날카로운 기술적 분석을 덧붙였다. 이 위원은 "우리 타자들은 초구와 2구째에 상대 투수가 카운트를 잡으러 들어오는 공을 너무 쉽게 놓쳤다"라며 "반면 일본 타자들은 끈질기게 파울을 만들며 볼카운트 싸움을 벌였고, 찬스에서 적시타를 쳤다. 그 차이가 승패를 갈랐다"라고 짚었다.

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이대호가 이날 방송에서 가장 강하게 분통을 터뜨린 대목은 중국전 도중 나온 간판타자 김도영의 '기습번트 동작'이었다. 주자가 나가 있는 상황에서 리그 최정상급 슬러거가 자신 없는 모습을 보인 것에 대해 선배로서 강한 일침을 날렸다.

이대호는 "오늘 경기에서 가장 화가 났던 장면은 김도영이 주자가 있는 상황에서 초구에 기습번트를 대려고 했던 순간"이라며 "앞 타자가 볼넷으로 나가 스트라이크를 하나도 못 던지고 있다면, 다음 타자인 김도영은 초구 스트라이크를 노리고 호쾌하게 들어가야 했다. 그런데 번트 모션을 취하더라"라고 목소리를 높였다.

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이어 "김도영은 대한민국 KBO리그를 대표하는 톱 플레이어다. 그런 선수가 타석에서 주저하는 모습을 보이면 우리 대표팀 전체가 약해 보인다"라며 "3, 4, 5번 중심 타자는 삼진을 당해 죽더라도 풀스윙을 돌려야 한다. 범타로 물러나더라도 더그아웃에 당당하게 들어와 '괜찮다, 칠 수 있다'는 에너지를 뿜어내야 뒤에 있는 후배들이 기죽지 않고 따라갈 수 있다"라고 강조했다.

야구 한일전 0-5 패. 연합뉴스

부러지는 박재현의 배트. 연합뉴스

이제 남은 것은 27일 펼쳐질 일본과의 운명의 금메달 결정전이다. 이대호는 단기전의 특성상 클린업 트리오의 폭발력이 금메달의 절대적인 열쇠라고 단언했다.

이대호는 "단기전에서 한 경기는 누구나 실수할 수 있다. 하지만 내일 결승전에서까지 그런 무기력한 모습을 보인다면 그건 완전히 실력이고 변명의 여지가 없다"라며 "내일 결승전까지 그러면 나 진짜 무섭게 돌변할 거다"라며 뼈있는 경고를 날렸다.

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그러면서도 후배들을 향한 뜨거운 격려를 아끼지 않았다. 이 위원은 "내일 마운드에는 우리 에이스 곽빈이 버티고 있다"라며 "김도영, 문보경, 노시환 셋 중 둘만 미쳐도 우리는 무조건 금메달을 딴다. 1~2회에 중심 타선에서 홈런 한 방만 터져 나오면 꽉 막혔던 타선 혈이 한순간에 다 뚫릴 것"이라고 힘을 실었다.

마지막으로 "태극마크의 무거운 무게감을 누구보다 잘 알고 있다. 더 잘하려고 안달복달할 필요 없다. 너희들이 KBO리그에서 보여준 원래 실력의 딱 그만큼만 하고 와라. 마운드의 에이스를 믿고 후회 없이 방망이를 거침없이 돌려라"라며 주먹을 불끈 쥐었다.

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

고재완 기자 star77@sportschosun.com