'○○시장 초대형FA' 확정…연봉 3천인데 '100억 자산설'→美시절 '게이설'까지 있었다

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 지명된 최지만이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

사진캡처=유튜브 채널 '메이저지만'

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[스포츠조선 고재완 기자] "제가 무슨 한우도 아니고 투뿔(1++)입니까(웃음)?"

메이저리그 67홈런 거포이자 2027 KBO 신인 드래프트에서 KT 위즈의 지명을 받은 최지만(35)이 결혼정보회사(결정사)에 깜짝 등장해 특유의 거침없는 입담과 솔직한 연애관을 털어놓았다. 메이저리거의 천문학적인 연봉 이면에 가려졌던 인간 최지만의 반전 매력에 결정사 커플 매니저마저 넋을 잃었다.

최지만은 지난 26일 자신의 유튜브 채널 '메이저지만'을 통해 '최지만 연봉 자산 다 공개하고 받은 결정사 등급은?'이라는 제목의 영상을 공개했다.

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이날 최지만은 제작진의 장난으로 행선지도 모른 채 서울 강남의 한 유명 결혼정보회사를 찾았다. 1층 로비에서야 방문 목적을 알게 된 최지만은 "미리 말해줬으면 옷도 세팅하고 준비했을 텐데"라며 당황하면서도, 메이저리그 시절부터 쌓아온 남다른 자기관리와 에피소드를 솔직하게 풀어냈다.

가장 큰 화제를 모은 것은 단연 자산과 연봉란 작성 시간이었다. 포털 사이트에 오르내리는 '100억 자산가설'에 대해 최지만은 위트 넘치는 팩트 폭격으로 응수했다.

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최지만은 "나도 모르는 내 100억이 어디 있는지 모르겠다(웃음)"라며 "기사로 나를 100억 자산가로 띄워주신 기자님들께 진심으로 감사드린다. 사람들이 100억 있다고 하니까 그냥 '네, 감사합니다' 하고 부정을 안 한다"라고 말해 상담실을 폭소로 물들였다.

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사진캡처=유튜브 채널 '메이저지만'

사진캡처=유튜브 채널 '메이저지만'

이어 메이저리그 연금에 대해서도 "60세부터 수령하는 플랜을 생각하고 있다"며 든든한 노후 준비 상태를 넌지시 드러냈다.

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미국 무대 시절 연애관에 대해서도 전했다. 최지만은 "미국에서 여성들을 만날 때 야구선수라고 티 낸 적이 거의 없다. 뭐 하는 분이냐고 물어보면 '헬스 트레이너입니다'라고 장난치곤 했다"라며 "운동선수로서 사생활 구설에 오르는 것을 극도로 경계해 집에서만 시간을 보내다 보니 한때 게이설까지 돈 적이 있었다"라고 털어놓았다.

프로필 작성 중 커플 매니저의 눈을 의심케 한 대목이 등장했다. 미팅 희망 장소를 적는 질문에 최지만이 주저 없이 '여성 집 근처'라고 적어낸 것. 커플 매니저는 "강남이나 경기권 등 본인이 편한 지역을 적는 남성이 99%인데, 첫 만남부터 '여성 집 근처로 내가 가겠다'고 적은 남성 회원은 최지만 선수가 처음"이라며 의 몸에 밴 깊은 배려심에 감탄했다.

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이상형 조건에서도 최지만의 뚜렷한 가치관이 돋보였다. 30대 중반 남성들이 통상 1, 2순위로 꼽는 외모와 나이 대신, 최지만은 '가정환경'과 '돈의 소중함을 아는 경제관'을 최우선으로 꼽았ㄷ.

최지만은 "결혼해서 가정을 이루고 아이를 낳는 것까지 생각하면 가정환경과 인성이 제일 중요하다"라며 "재력은 전혀 없어도 상관없다. 다만 피땀 흘려 번 돈의 소중함을 아는 사람이어야 한다. 사회생활 몇 년을 하고도 모은 돈이 하나도 없다면 곤란하지만, 단 2000만 원이라도 알뜰히 모은 여성이라면 기립박수를 쳐줄 것"이라고 소신을 밝혔다.

자녀 계획에 대해서는 "아이를 둘이나 셋까지 낳고 싶다"라며 "막내 아이 유치원 운동회에 갔을 때 너무 늙은 아빠가 되고 싶지 않다. 매니저님 말씀을 듣다 보니 마음이 정말 급해져서 카드를 긁을 뻔했다"라고 너스레를 떨었다.

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사진캡처=유튜브 채널 '메이저지만'

사진캡처=유튜브 채널 '메이저지만'

상담 도중 매니저가 이색 직업군 회원으로 "월 1억 원을 버는 1999년생 파충류(도마뱀) 분양 자영업 여성"을 언급하자, 최지만은 두 눈을 휘둥그레 뜨며 놀라움을 감추지 못해 웃음을 자아내기도 했다.

상담 결과, 결혼정보회사가 매긴 최지만의 스펙 점수는 100점 만점에 90점 이상, 최상위 '투뿔(1++)' 등급이었다. 매니저는 "외적으로 드러난 스펙뿐만 아니라 인품과 배려심, 듬직한 체격까지 모든 조건이 완벽하다"라며 "결혼 시장에 나온 최지만은 한마디로 '초대형 대어'다. 프리미엄 상위 프로그램에 가입한 여성분들이어야 만남이 성사될 수준"이라고 극찬했다.

상담을 마친 뒤 최지만은 "등급표를 보니 뼈를 깎으며 야구하고 열심히 살아온 보람을 느낀다"라며 자신감 넘치는 자화자찬으로 끝인사를 남겼다.

최지만은 "저를 어필하자면, 우리 집에 오시면 제가 기가 막힌 요리를 매일 해드릴 수 있다"라며 "예전에 남자 후배들도 내 요리를 먹어보더니 '형 집세는 내가 다 낼 테니 형은 요리만 해달라'고 했을 정도다. 진지하게 저를 원하시는 분이 계신다면 언제든 회사로 연락해 달라"라며 활짝 웃었다.

사진캡처=유튜브 채널 '메이저지만'

고재완 기자 star77@sportschosun.com