'아껴둔 에이스' 8이닝 KKKKKKKKKK 괴력투…대만, 中 꺾고 동메달 획득 [나고야 LIVE]

2일 중국 항저우 샤오싱 야구장에서 열린 항저우아시안게임 야구 조별리그 B조 대만과 2차전. 선발 등판한 대만 린위민. 항저우(중국)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.10.02/

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 대만이 중국을 꺾고 동메달을 목에 걸었다.

대만은 27일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 중국과의 동메달 결정전에서 5대1로 승리했다. 지난2023년 항저우 아시안게임에서 은메달을 딴 대만은 이번 아시안게임에서는 동메달에 만족해야만 했다.

한국과 같은 B조였던 대만은 한국에게 0대5로 패배했지만, 홍콩과 태국을 잡으며 슈퍼라운드 진출에 성공했다. 중국을 9대1로 제압하며 분위기를 올렸지만, 일본에 3대7로 패배했다.

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한국이 슈퍼라운드에서 일본에 패배하면서 대만은 일본을 상대로 6점 차 승리를 거둬야 결승 진출이 가능했다. 그러나 일본전 패배로 결국 동메달 결정전으로 향하게 됐다.

선발투수는 린위민이 나섰다. 중국은 쑨이충이 등판했다.

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린위민은 대만이 결승전을 위해 아껴둔 카드였지만, 결국 동메달 결정전에 나가게 됐다. "휴가 온 줄 알았다"고 말할 정도로 긴 기다림. 린위민은 중국 타선을 압도했다. 8이닝 동안 1안타 1볼넷 10탈삼진 무실점 피칭을 펼쳤다.

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13일 프리미어12 야구대표팀이 대만 타이베이돔구장에서 대만과 경기를 펼쳤다. 투구하는 대만 선발 린위민. 타이베이(대만)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.11.13/

대만은 천천웨이(좌익수/중견수)-천샤오윈(중견수)-황웨이성(1루수)-류지훙(3루수)-천민스(지명타자)-가오위웨이(2루수)-추자언(우익수)-차이웨이타이(포수)-양보샹(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다

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중국은 저우이(우익수)-왕레이(2루수)-한샤오(좌익수)-롼천천(포수)-차오제(1루수)-푸원룽(지명타자)-천천(3루수)-리옌언(유격수)-주쉬둥(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

2회말 대만은 2사 후 추자언의 안타와 차이웨이타이의 몸 맞는 공, 양보샹의 적시타로 2-0 리드를 잡았다.

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7회말 쐐기를 박았다. 1사 1,2루에서 류지훙이 우익수 뜬공으로 돌아섰지만, 천민스의 2타점 적시타로 4-0을 만들었다. 이어 가오위웨이의 적시타까지 터지면서 5-0으로 승부에 쐐기를 박았다.

린위민이 8이닝을 무실점으로 막은 가운데 9회 중국도 안타 2개와 볼넷으로 추격 점수를 냈지만, 점수가 더 이어지지 않았다.

도요하시=이종서기자 bellstop@sportschosun.com