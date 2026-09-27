"의리 공 나쁘지 않은데" KIA 악몽의 9회 방지, 1+1 전략으로 마무리 한다[광주 현장]

KIA 이의리. 스포츠조선DB

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]"좋은 공이 들어갔는데 안타가 나오다보니."

KIA 타이거즈가 실질적인 1+1 체제로 뒷문 단속에 나선다. KIA는 현재 마무리 상황에서는 좌완 파이어볼러 이의리가 가장 높은 빈도로 마운드에 등판한다.

불펜 전향 이후 좋은 페이스를 보였던 이의리는 최근 썩 결과가 좋지 않은 상황이다. 지난 23일 잠실 두산 베어스전에서 9회말 볼넷 이후 끝내기를 허용하며 ⅔이닝 1실점 패전 투수가 됐고, 26일 광주 LG 트윈스전에서는 5점 차 상황에 등판했지만 9회초 1사 후 안타와 연속 3볼넷으로 밀어내기를 허용했다. 결국 KIA 벤치는 1아웃 상황에서 투수를 곽도규로 교체했고, 곽도규가 추가 실점 없이 경기를 마무리했다.

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이튿날인 27일 LG전을 앞두고 취재진과 만난 KIA 이범호 감독은 "의리가 선두타자는 잘 잡았다. 좋은 공이 들어갔는데 하프스윙에 안타가 나오다보니 (흔들렸다). 구위도 몸쪽 깊게 들어가는 공들이나 여러면에서 나쁘지 않다고 보고 있다"고 다소 운이 따르지 않았다고 이야기했다.

하지만 이의리가 받을 중압감을 덜어주기 위해서, 일단 뒤에 추가 투수를 대기하는 방식으로 실질적 집단 뒷문 체제를 가동할 예정이다.

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이범호 감독은 "타자들의 상황에 따라서 투수 불펜 로테이션을 준비하려고 한다. 의리를 쓰게 되면, 뒤에 우투수를 같이 두던지 상황을 봐서 해야할 것 같다. 남아있는 경기들은 그렇게 하려고 한다"면서 "좋은 선수들을 위주로 쓰되, 마지막 뒤에 한명 정도는 항상 커버를 시켜놓으려고 한다"고 덧붙여 설명했다.

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KIA는 아직 역전 3위에 대한 희망이 살아있는 상황이다. 이번 주말 광주 2연전을 제외하더라도 아직 LG와 3연전 맞대결이 더 남아있는만큼, 뒷문 단속에도 더욱 확실한 선택지를 찾아야 할 필요가 있다.

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광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com