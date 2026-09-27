'AG 기둥' 곽빈-최민석 쉴시간 없다? 두산 총력전 "몸상태 체크는 해봐야겠지만…" [잠실포커스]

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

곽빈. 연합뉴스

최민석. 연합뉴스

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "지금 우리한테 (쉬게해줄)여유가 없다. 4~5일 쉰다고 보면 바로 선발 나가야한다."

4위 KIA 타이거즈와 4경기반, 6위 NC 다이노스와 6경기 차이. 하지만 두산 베어스는 포기도, 안심도 하지 않는다.

두산은 정규시즌 10경기를 남겨둔 상황. 27일 잠실에서 만난 김원형 두산 감독은 "곽빈과 최민석은 귀국하는대로 바로 일정 맞춰서 선발로 나갈 예정"이라고 했다.

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두산은 곽빈-최민석-박준순이 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에 차출된 상황. 특히 곽빈-최민석의 선발 두자리 공백이 뼈아프다.

김원형 감독은 두 투수의 귀국 후 일정에 대해 "최민석은 (10월1일 잠실)NC 다이노스전, 곽빈은 (3일 대구)삼성 라이온즈전에 나갈 예정"라고 설명했다.

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최민석의 마지막 등판은 지난 13일이다. 홍콩과의 예선전에 등판해 2이닝 18구 퍼펙트를 기록했고, 26일 중국전에선 7이닝 1실점 9K로 호투하며 대표팀의 9대2 승리를 이끌었다. NC전에 선발 출격할 경우 4일 휴식 후 등판이 된다.

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16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 김원형 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

곽빈은 지난 21일 대만전 선발로 나서 6이닝 노히트 무실점 10K 괴력을 뽐내며 5대0 완승을 주도했고, 이날로 예정된 일본과의 결승전에도 선발로 나선다. 만약 결승전에서도 호투한다면 이번 대표팀의 금메달을 이끈 MVP가 되는 셈이다.

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다행히 아시안게임 장소가 일본이라 시차적응이나 여독 같은 부분이 상대적으로 덜하다. 곽빈의 경우 오는 3일 삼성전에 선발등판한다면 정상적인 5일 휴식 로테이션을 소화하는 셈이다.

김원형 감독은 "지금 우리팀에 (휴식을 줄)여유가 없다. 일단 29일 귀국하면 몸상태를 한번 더 체크해봐야겠지만, 일단 현 시점에선 그렇게 준비하고 있다"고 덧붙였다.

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무릎, 손바닥 통증에 시달리고 있는 양의지의 출전 여부에 대해서는 "아직은 조금 더 지켜봐야한다. 타격 연습에는 참석하긴 했는데, 좀더 살펴보겠다"고 답했다.

곽빈. 연합뉴스

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com