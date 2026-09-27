'한국전 무산' 대만 두 좌완 에이스 왕옌청·린위민, 왜 '중국 폭격용'으로만 쓰였나

한국전 결장한 왕옌청 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 대만 국가대표이자 KBO 한화에서 뛰고 있는 왕옌청이 경기 후 스트레칭을 위해 잔디에 눕고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 정현석 기자]2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전한 대만 대표팀이 27일 중국과의 동메달 결정전에서 5대1 승리를 거두며 최종 3위(동메달)로 대회를 마감했다.

지난 2023 항저우 대회 은메달에 이어 이번에도 메달권 진입에는 성공했으나, 금메달을 노렸던 대만의 목표에는 미치지 못한 아쉬운 결과였다.

이번 대회 대만 마운드의 최대 화두는 단연 '원투펀치 좌완 에이스' 왕옌청(한화 이글스)과 린위민(애리조나 다이아몬드백스 산하 마이너리그)의 기용 방식이었다.

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당초 한국을 위협할 가장 강력한 카드로 평가받았던 두 에이스는 정작 조별리그 한국전(한국 5대0 승)이나 일본전(일본 7대3 승리)에는 등판하지 않았다.

확실한 좌완 에이스 듀오를 약체로 분류되는 중국전 폭격에 집중 투입하는 기이한 운용을 보였다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

그 배경에는 엄격한 차출 조건과 치밀했던 계산법이 숨어있었다.

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올 시즌 KBO리그 한화 이글스에서 26경기 11승 6패 평균자책점 3.97을 기록하며 팀 내 유일한 두 자릿수 승리를 거둔 왕옌청. 대만 대표팀 합류 당시부터 '한국전 맞춤형 선발'로 거론됐지만 정작 한국전 마운드에는 오르지 못했다. 한화는 선수 보호를 위해 '1경기 등판, 최대 100구 이하 투구' 조건으로 차출을 허가했다.

대만은 단 한 번뿐인 왕옌청 카드를 확률이 떨어지는 한국전에 쓰기보다, 결승 진출의 분수령이 될 슈퍼라운드 중국전에 확실한 승리카드로 쓰는 편이 낫다고 판단했다.

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결국 25일 중국전에 선발 등판한 왕옌청은 1회 무사 만루 위기를 무실점으로 막아낸 뒤, 7이닝 8안타 2볼넷 4탈삼진 1실점(89구)으로 승리투수가 되며 대만의 9대1 대승을 이끌었다. 89구를 던진 왕옌청은 이 1경기를 끝으로 자국 대표팀에서의 임무를 완료했다.

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한편, '한국 킬러' 린위민 역시 한국전 등판이 불발됐다.

미국 마이너리그 일정을 마치고 장거리 비행을 통해 뒤늦게 합류한 탓에, 21일 조별리그 첫 경기 한국전에 나설 컨디션이 아니었던 점이 1차 원인.

대만 벤치는 린위민을 '결승전 한국 또는 일본을 상대할 비밀병기'로 아껴두는 전략을 취했다.

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13일 프리미어12 야구대표팀이 대만 타이베이돔구장에서 대만과 경기를 펼쳤다. 투구하는 대만 선발 린위민. 타이베이(대만)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.11.13/

그러나 계산은 완전히 꼬였다. 프로 대표팀인 한국이 25일 사회인야구 대표팀인 일본에 0대5로 완패하면서 대만의 머릿속이 복잡해졌다. 일본전에서 이기더라도, 큰 점수 차로 이기지 않으면 결승행이 무산되는 상황.

대만은 결국 슈퍼라운드 일본전에 일본프로야구 도쿄 야쿠르트 2군에서 뛰고 있는 '지일파' 유망주 쉬샹성을 깜짝 선발로 내세웠지만, 3대7로 패배하며 결승 진출권을 놓쳤다.

결국 어끼고 아꼈던 린위민은 오랜 기다림 끝 결승전이 아닌 27일 '동메달 결정전' 중국전에 선발 등판, 8이닝 1안타 1볼넷 10탈삼진 무실점이라는 가공할 구위를 선보이며 대만의 5대1 승리와 동메달을 확정지었다.

두 좌완 투수를 한국전 뿐 아니라 일본전에도 쓰지 않은 대만 대표팀의 선택이 결과적으로 한국의 결승 진출에 어부지리가 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com