'Taiwan' 수건도 금지하더니 금지간판 슬그머니 철거, 동메달 결정전서 불거진 '정치적 표현' 규제 논란

오카자키 시민구장 (오카자키[일본 아이치현]=연합뉴스) 이대호 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 경기가 열릴 일본 아이치현 오카자키 시민구장의 지난 12일(현지시간) 모습. 2026.9.13 4bun@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 정현석 기자]2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 경기에서 응원 문구와 국기를 둘러싼 대회 조직위원회의 통제의 일관성 여부가 논란을 빚고 있다.

중국이 '하나의 중국'을 앞세우고 있는 가운데, 과연 어디까지를 순수 응원 혹은 정치적 표현으로 볼 것인가에 대한 논란이 일고 있다.

대만 주요 언론 '자유시보'의 27일 보도에 따르면, 사건의 발단은 지난 25일 슈퍼라운드 대만과 중국전에 벌어졌다.

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현장을 찾은 대만 관중이 'Taiwan'이 인쇄된 응원 타월을 들어 올리자 대회 진행요원들이 이를 강제로 제지하면서 소동이 일었다.

지시내리는 탕던카이 감독 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 대만 탕던카이 감독이 선수들에게 지시를 내리고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

당시 현장에서 일본어가 가능한 한 대만 팬은 진행요원에게 "'Taiwan'이라는 지명 자체는 단순한 응원 문구일 뿐이며, 국제올림픽위원회(IOC) 규정상 금지된 정치적 구호가 아니다. 만약 규정에 저촉된다면 명확한 기준을 제시하라"고 항의하고 나섰다.

조직위원회는 이튿날인 26일 대만-일본전이 열린 경기장 입구에 '청천백일만지홍기(대만 국기)'와 '욱일기'의 경기장 내 반입을 금지한다는 문구가 담긴 공식 안내 표지판을 전격 설치했다.

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국제 스포츠 대회에서 올림픽헌장 제50조에 따라 정치적·종교적·인종적 프로파간다는 엄격히 금지된다.

대만은 올림픽 및 아시안게임에서 공식적으로 '차이니스 타이베이'라는 명칭과 올림픽 위원회기를 사용해야 한다. 자국 국기(청천백일만지홍기)와 국호인 '중화민국'을 사용할 수 없다.

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하지만, 팬들이 지참한 타월까지 '정치적 표출'로 해석해 제지한 데 대한 논란이 있는 것도 사실.

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연이은 득점에 환호하는 야구팬들 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 대한민국 야구팬들이 선수들의 득점에 태극기를 들고 환호하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

황당한 일은 27일 열린 대만과 중국의 동메달 결정전 현장에서였다. 전날까지 설치되어 있던 '국기 및 욱일기 반입 금지' 안내판이 하루 만에 철거된 것.

다른 추가적인 제한 공지 역시 없었다. 자유시보는 "입구 표지판이 하루 만에 사라졌다" 며 기준 없는 번복을 꼬집었다.

스포츠의 순수성을 지키겠다는 명분 아래 벌어진 해프닝.

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기준이 모호한 '정치적 표현'의 잣대가 자칫 자국 팬들의 응원 권리를 침해할 수 있다는 우려가 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com