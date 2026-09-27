"상어 언제 풀어줘? 안우진 2G 연속 만나면 안되는데…" 선두 경쟁중인데 운이 안 따른다. 징크스에 '예민' 사령탑의 한숨 [잠실포커스]

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기를 준비하고 있는 KT 이강철 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 키움 안우진이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "어젠 (안)우진이 공이 어쩔 수 없을만큼 좋았다. 가만 있자, 키움(히어로즈) 한번 더 만나는데?"

아시안게임 공백을 슬기롭게 이겨냈다. 그런데 '매치업 운'이 따르지 않는다.

27일 잠실구장에서 만난 이강철 KT 감독은 1대10으로 대패한 전날 키움전을 떠올리며 "어젠 우진이가 너무 잘 던졌다"며 한숨을 쉬었다.

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KT는 고영표가 7이닝 3실점으로 잘 던졌지만, 키움은 안우진의 6이닝 무실점 7K 쾌투를 앞세워 KT를 압도했다. 후반부 KT 불펜이 무너지며 점수차가 쫓아갈 수 없을 만큼 크게 벌어졌다.

지난주 내내 상대 1선발만 골라 만난 KT다. SSG 랜더스전에서 페드로 아빌라를 상대로 승리를 따내며 시즌 2패(모두 KT)째를 안겼지만, NC 다이노스전에선 라일리 톰슨에게 패한데 이어 키움전에선 안우진을 감당하지 못했다.

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 NC의 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 NC 선발 라일리. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.23/

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이강철 감독은 "딱 하나만 쳤으면 되는데, 그 하나가 나오지 않은 경기다. 불펜 다 때려넣을 준비를 했는데, 홈런을 3개나 맞으면서 너무 기울었다"라고 설명했다.

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그래도 간판 선발투수와 마무리가 빠진 아이치-나고야 아시안게임 기간 동안 5승1무3패를 기록했다. 선발 공백은 배제성, 마무리는 김정운이 그럴듯하게 메웠다.

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이강철 감독은 과거 '늑구' 탈출시 한화 이글스의 연패를 떠올리며 "아직 롯데(자이언츠)랑 3경기 남았는데, 그 (븍항)상어 빨리 내보내라고 해라. 언제 나가냐"며 한숨을 쉬었다. 롯데가 '상어 출현' 이후 6연승을 달리고 있기 때문. 그래도 '추석 연휴 끝나면 부산시가 내보낸다고 하더라'라는 말에 안도의 미소를 지었다. KT-롯데전은 오는 10월 3~5일이다.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 선발투수 대니엘이 1회초 실점하며 위기를 맞자 이강철 감독이 마운드에 올라와 이야기를 한 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

이어 "아직 키움이랑 한 경기 더 남았는데, 안우진 또 나오는 거 아냐?"라며 신경을 곤두세웠다. 로테이션 날짜상으론 10월 3~5일 대전 한화전에서 나설 가능성이 높지만, 두 팀 모두 순위에 연연하는 상황은 아니다. 안우진 역시 부상 회복에 초점을 맞출 뿐, 로테이션 날짜를 고민하는 입장은 아니다. 특히 홈경기를 우선한다면, 6일 고척에서 열리는 KT전에 내세울 수도 있다.

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안우진은 올해 KT 상대로 4경기에 선발등판, 18이닝을 던지며 1승2패 평균자책점 2.00을 기록했다. 이강철 감독은 "어제가 안우진이 올해 우리한테 올린 첫승"이라며 "잘 준비해서 그 경기도 이겨야한다"며 정규시즌 1위 확정을 향한 의지를 다졌다.

공교롭게도 KT는 시즌 막판 삼성과 3경기가 더 남아있는 상황. 10월 7일 수원 경기를 제외한 나머지 대구 2경기 일정은 아직 미정이다.

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 키움 선발투수 안우진이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

한편 순위싸움 막바지에 임하는 김원형 두산 감독은 최민석을 3일 NC 다이노스전. 곽빈을 5일 삼성 라이온즈전에 등판시킬 예정이라고 전했다. 이강철 감독은 "두산이 곽빈 최민석을 다 주말 (1위 경쟁중인)삼성전에 써주면 좋겠는데…"라며 아쉬움의 입맛을 다졌다.

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"삼성이랑 막판 3경기(수원 1, 대구 2)인데, 수원 경기에서 이겨서 최대한 빠르게 순위 경쟁을 마무리짓고 싶다."

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com