'5할 듀오' 전진 배치→"마지막 타구에 기대" 김도영 앞 밥상 차린다…日 설욕전 라인업 공개 [도요하시 LIVE]

점수 크게 벌린 한국 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 23일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 3차전 대한민국과 태국의 경기. 4회말 2사 만루 한국 박준순이 만루홈런을 치고 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.23 ksm7976@yna.co.kr(끝)

김도영의 2루타 세리머니 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 8말 대한민국 선두타자 김도영이 2루타를 날리고 세리머니하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] "쳐야하는 타구가 나왔다."

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀은 27일 일본 도요하시구장에서 일본과 결승전을 한다. 한국은 원정, 일본이 홈이다.

지난 25일 슈퍼라운드에서 일본에 패배했던 한국은 설욕을 노린다. 이날 일본 선발투수는 히구치 신. 그야말로 강행군 중이다.

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히구치는 21일 중국전에 선발로 나와 86구를 던져 6이닝 6안타 10탈삼진 1실점을 기록했다. 3일 휴식 후 25일 한국전에 나왔고, 92개를 던져 7이닝 4안타 4탈삼진 무실점의 성적을 남겼다. 5일 간 투구수가 178개나 되지만, 하루 휴식 후 다시 선발로 나오게 됐다.

한국도 라인업을 손질했다. 가장 컨디션이 좋은 타자들이 1,2번에 배치됐다.

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전날 9대2로 중국을 제압한 라인업에서 박준순과 문현빈이 자리를 바꿨다. 박준순은 2번타순에 전진 배치됐고, 문현빈이 7번 타순에 들어가게 됐다. 박준순은 중국전에서 3안타를 치는 등 이번 대회 타율이 5할7푼1리(14타수 8안타)나 된다. 리드오프로 나서는 김주원도 타율 5할3푼3리(15타수 8안타)로 매서운 타격감을 보여주고 있다.

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김주원 안타! (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 4말 2사 1루에서 대한민국 김주원이 안타를 날리고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

1타점 적시 3루타 날린 박준순 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기. 7말 무사 1루에서 대한민국 박준순이 1타점 적시 3루타를 날리고 세리머니하고 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

한국은 김주원(유격수)-박준순(2루수)-김도영(지명타자)-문보경(1루수)-노시환(3루수)-윤동희(우익수)-문현빈(좌익수)-김지찬(중견수)-조형우(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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김도영은 이번 대회에서 타율 2할1푼1리(19타수 4안타)에 머무르고 있다. 그러나 26일 중국전 8회말 선두타자로 나와 2루타를 치면서 반등 발판을 놓았다. 류 감독은 경기를 마친 뒤 "김도영이 쳐야하는 타구가 마지막에 나왔다. 마지막 타석에 나왔으니 내일 기대할 것"이라고 밝혔다.

한국 선발투수는 곽빈이 나온다. 대표팀 최고의 에이스다. 지난 21일 대만전에 선발로 나와 6이닝 무안타 2볼넷 10탈삼진 무실점으로 완벽한 투구를 펼쳤다. 지난 24일에는 휴식을 반납하고 자율 훈련에 참가해 결승전 준비를 했다.

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류 감독은 결승전 진출이 확정된 뒤 "일본이 올라올 거라고 예상을 했다. 준비를 하면서 탄탄하다는 걸 알고 있었지만 표현을 못했다. 일본과 결승전을 할 것이라고 예상하고 준비를 했다. 좋은 경기 하겠다"고 각오를 밝혔다.

일본은 구마다 도요(지명타자)-소에다 마나미(2루수)-무코야마 모토키(좌익수)-아이자와 료스케(중견수)-야노 유키야(유격수)-미즈타니 쇼헤이(우익수)-사토 유키(3루수)-마루야마 마사시(1루수)-쓰지모토 유키(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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