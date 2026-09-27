와 방수포 걷는다…5연속 金 사냥 가자! "한일 결승전 정시 개시" [도요하시 LIVE]

방수포 깔린 도요하시 시민구장 (도요하시[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열릴 예정인 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기를 앞두고 대형 방수포가 덮여 있다. 2026.9.26 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 비는 잦아들었고 운명의 시간이 다가온다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시구장에서 일본과 결승전을 앞두고 있다. 한국은 대회 5연속 금메달에 도전한다.

도요하시 지역에는 상당히 많은 양의 비가 내렸다. 그라운드에는 대형 방수포가 깔렸고, 선수들은 정상 실외 훈련을 진행하지 못했다.

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예비일이 없어 대회 조직위원회는 최대한 강행한다는 분위기다.

실내 훈련을 하면서 상황을 지켜봤고, 빗줄기가 잦아들었다. 결국 방수포 철거에 들어가면서 정상적으로 경기 개시를 할 수 있게 됐다.

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한국은 선발투수로 곽빈이 나선다. 곽빈은 21일 대만과의 예선전에 선발 등판해 6이닝 무안타 2볼넷 10탈삼진 무실점을 기록했다.

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한국은 김주원(유격수)-박준순(2루수)-김도영(지명타자)-문보경(1루수)-노시환(3루수)-윤동희(우익수)-문현빈(좌익수)-김지찬(중견수)-조형우(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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일본은 히구치 신이 선발로 나온다. 남다른 일정을 소화하고 있다. 히구치는 21일 중국전에 선발로 나와 86구를 던지며 6이닝 6안타 10탈삼진 1실점을 기록했다. 3일 휴식 후 한국전에서 92개의 공을 던져 7이닝 4안타 4탈삼진 무실점의 성적을 남겼다. 하루 휴식 후 다시 한국전 선발로 나서게 된다.

일본은 구마다 도요(지명타자)-소에다 마나미(2루수)-무코야마 모토키(좌익수)-아이자와 료스케(중견수)-야노 유키야(유격수)-미즈타니 쇼헤이(우익수)-사토 유키(3루수)-마루야마 마사시(1루수)-쓰지모토 유키(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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한국은 지난 25일 일본전에서 0대5로 패배했다. 히구치의 7이닝 무실점 피칭에 공격의 흐름을 가지고 오지 못했다. 선발 소형준이 3회 3실점을 하면서 흔들렸다. 수비 실책도 나왔다. 이후 불펜 조병현까지 실점을 하면서 반격 찬스를 잡지 못했다.

류 감독은 "일본이 올라올 거라고 예상을 했다. 준비를 하면서 탄탄하다는 걸 알고 있었지만 표현을 못했다. 일본과 결승전을 할 것이라고 예상하고 준비를 했다"라며 필승 각오를 밝혔다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com