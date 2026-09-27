'2회를 못버티네' 안타→볼넷→4연속 적시타→폭투로 빅이닝! 초토화된 올해의 '다패왕' [잠실리포트]

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 최승용. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 1회 마운드를 찾은 두산 정재훈 코치가 선발 최승용을 격려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 한순간에 무너져내렸다. 두산 베어스 마운드가 KT 위즈의 불방망이에 속절없이 초토화됐다.

KT는 27일 잠실구장에서 열린 두산전에서 2회초 한이닝에만 무려 5득점, 빅이닝을 연출하며 두산 선발 최승용을 끌어내렸다.

아시안게임 기간 KT의 에이스로 떠오른 배제성과 올시즌 다패왕이 유력한 두산 최승용의 맞대결.

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KT는 최원준(중견) 김현수(1루) 안현민(우익) 샘 힐리어드(좌익) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 류현인(3루) 한승택(포수) 장준원(유격) 라인업으로 경기에 임했다.

두산은 박찬호(유격) 정수빈(중견) 김민석(좌익) 안재석(3루) 유니오 세베리노(지명타자) 강승호(2루) 양석환(1루) 류승민(우익) 김기연(포수)으로 맞섰다.

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최승용은 1회초 KT 최원준에게 안타를 맞았지만, 김현수를 병살 처리하며 한숨을 돌렸다. 안현민에겐 헛스윙 삼진도 잡아냈다. 배제성의 1회말은 3자 범퇴.

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그리고 최승용은 2회초 난타당하며 눈깜짝할 사이에 무너졌다.

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KT 4번타자 힐리어드의 안타를 시작으로 장성우 볼넷, 김상수의 희생번트가 이어지며 1사 2,3루.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회말 1사 만루 류현인이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

여기서 류현인-한승택-장준원-최원준의 3연속 적시타가 터지며 순식간에 3-0이 됐다. 한승택의 타구는 두산 유격수 박찬호의 옆을 꿰뚫으며 글러브 밑을 빠져나간 타구라 더욱 아쉬웠다.

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최승용은 최고 147㎞ 직구에 슬라이더 포크볼 스위퍼 등 다양한 구종으로 승부했지만, KT 타자들의 방망이는 쉽게 식지 않았다. 결국 1사 1,3루에서 폭투까지 나왔고, 3루주자 장준원이 홈을 밟아 5-0이 됐다.

이어진 1사 3루에서 김현수의 잘맞은 타구가 두산 3루수 안재석의 직선타 더블아웃이 되면서 간신히 2회를 마쳤지만, 이미 두산 벤치는 마운드를 교체할 뜻을 굳힌 뒤였다.

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 8회초 장성우가 솔로홈런을 치고 이강철 감독과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

최승용은 이날 경기전까지 23경기에 선발등판, 3승12패 평균자책점 5.92로 시즌 다패왕이 유력했던 상황. 이날 경기 패전투수가 되면 13패가 된다.

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KT는 3회초 교체투입된 윤태호를 상대로 1사 후 힐리어드가 다시 안타로 출루했고, 장성우가 좌측 담장을 넘기는 비거리 120m 홈런을 쏘아올리며 7-0까지 차이를 벌렸다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com