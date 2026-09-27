'이럴수가' 광주 42분 중단 후 재개했는데, 또 비온다! 두번째 중단[광주 현장]

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]약 42분간의 우천 중단으로 인해 투수를 빠르게 교체했다. 시라카와 케이쇼가 예상보다 일찍 마운드를 내려갔다.

KIA 타이거즈는 27일 광주 기아챔피언스필드에서 LG 트윈스와 맞대결을 펼쳤다.

이날 KIA의 선발 투수는 아시아쿼터 시라카와였다. 시라카와는 초반 제구 난조가 실점으로 이어지며 LG의 리드를 허용했다. 1회초 1아웃 이후 박해민의 짧은 스윙이 우전 안타로 이어졌고, 오스틴 딘과의 승부에서 스트레이트 볼넷을 내줬다.

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1사 주자 1,2루에서 송찬의는 중견수 뜬공으로 잡았지만, 오지환이 초구를 공략해 우전 적시타를 터뜨렸다. 시라카와의 첫 실점이었다.

그러나 실점 이후 다시 안정을 찾은 시라카와는 문정빈을 유격수 땅볼로 처리하면서 이닝을 끝냈다.

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2회초에는 이재원과 이주헌을 연속 삼진으로 처리한 후 구본혁에게 안타를 내줬다. 그러나 신민재 타석에서 구본혁이 2루 도루를 시도했다가 태그 아웃되면서 실점 없이 이닝이 종료됐다.

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이어진 3회초. 시라카와는 다시 위기를 맞았다. 2사 후 오스틴과 또 승부를 하지 못하고 볼넷을 내줬고, 송찬의에게 안타를 내주며 주자 1,3루 위기에 몰렸다. 이번에는 오지환이 중견수 뜬공으로 아웃되면서 실점하지 않았다.

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두번째 실점은 4회초에 나왔다. 선두타자 문정빈이 시라카와를 상대로 2B2S에서 5구째 직구를 통타해 오른쪽 담장을 넘기는 솔로 홈런으로 연결시켰다. 이후 이재원에게 볼넷을 허용했으나 이번에도 실점하지 않았다.

그런데 날씨 변수가 등장했다. 4회말 KIA 공격 도중 거센 빗줄기가 내리기 시작했다. 결국 심판진이 우천 중단을 선언했다. 오후 6시 8분에 중단된 경기는 이후 비가 멎어들면서 41분간 멈췄다가 재개됐다.

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경기가 재개된 후 KIA의 4회말 공격이 무위에 그쳤고, 5회초 수비가 시작됐다. KIA는 시라카와 대신 김범수가 마운드에 등판했다. 이날 컨디션이 썩 좋지 않은 것과 중단 시간 등을 고려한 결정으로 보였다.

김범수가 5회초 등판하자마자 연속 안타를 허용하며 무사 1,3루 위기에 몰렸는데, 또 장대비가 쏟아지기 시작했다. 심판진은 오후 6시59분 두번째 우천 중단을 선언했다.

광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com