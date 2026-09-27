'대충격' 한일전 중국심판 오심! 2루 아웃인데 세이프 땡큐 → 그런데 점수 못 내다니

앞서가는 대한민국 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 2회 초 무사 2루 상황에서 한국 문현빈의 안타로 2루주자 윤동희가 홈인, 더그아웃으로 들어와 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

윤동희 장타 세리머니 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 2회초 선두타자로 나선 한국 윤동희가 2루타를 친 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 한동훈 기자] '중국 심판 고마워요.'

대한민국 야구 대표팀이 중국 심판의 오심 덕을 봤다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시구장에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 결승전 일본과 격돌했다.

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한국은 0-0으로 맞선 2회초 선취점을 뽑았다.

선두타자 윤동희가 우측 담장을 직격하는 2루타를 치고 나갔다.

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문현빈이 좌중간 적시타를 때려 윤동희를 불러들였다.

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이어진 무사 1루에서 김지찬이 보내기 번트를 댔다.

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여기서 한국에 유리한 판정이 내려졌다.

일본 투수 히구치 신이 번트 수비를 능숙하게 해냈다. 그는 과감하게 1루가 아닌 2루를 선택했다.

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아웃타이밍이었는데 세이프가 선언됐다. 느린 영상으로 확인 결과 태그가 빨랐다. 아웃이었다.

아시안게임은 비디오판독이 없기 때문에 판정을 뒤집을 기회는 없었다.

무사 1, 2루에서 조형우가 다시 희생번트를 잘 대줬다.

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1사 2, 3루에서 김주원이 자동 고의4구로 출루하면서 한국은 대량득점 기회를 잡았다.

하지만 시원한 후속타가 안 터졌다.

박준순이 헛스윙 삼진을 당했다.

2사 만루에서 김도영이 시원한 타구를 만들어냈다. 좌측으로 레이저 타구를 쐈다.

이번에는 운이 따르지 않았다. 좌익수 정면으로 날아갔다. 뜬공 처리됐다.

한국은 2회초 1득점에 만족해야 했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com