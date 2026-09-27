'ERA 0.66' 미친 안정감 어쩔 건데…1위팀 '슈퍼에이스' 날개 달았다! 한국시리즈 직행 정조준 [잠실리포트]

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 배제성. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 선발투수 배제성이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회말 배제성이 나성범의 타구를 호수비로 잡아낸 좌익수 장진혁의 수비에 박수를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 역시 불펜보다는 선발 체질이었나. KT 위즈 배제성이 '토종 최다승' 투수로 군림하던 그 시절의 구위와 존재감을 되찾고 있다.

배제성은 27일 잠실 두산 베어스전에 선발등판, 6회까지 두산 타선을 3안타 3볼넷 무실점으로 꽁꽁 묶었다. 최고 150㎞ 직구를 앞세워 삼진 4개도 곁들였다. 투구수 87개의 경제적인 투구도 돋보였다.

이로써 배제성은 9월 한달간 5경기에 출격, 27⅓이닝을 소화하며 평균자책점 0.66이란 미친 존재감을 뽐냈다. 소형준이 빠진 토종 에이스 자리를 단숨에 채워넣은 분위기다.

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이강철 KT 감독 역시 배제성이 절정의 컨디션을 보여주고 있음을 잘 알고 있다. 그는 "가을야구 때 로건 앨런을 불펜으로 돌리고, 배제성을 4선발로 쓰는 것을 고민중"이라고 했다. 소형준 고영표에 8경기 평균자책점 2.05를 기록중인 데이비스 대니엘, 배제성으로 가을야구를 꾸린다는 계획. 소형준-고영표 토종 원투펀치를 보유한 KT니까 할 수 있는 행복한 고민이다.

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. KT 이강철 감독이 장준원의 연타석 홈런에 기뻐하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

사실 배제성은 스프링캠프 때부터 이강철 감독이 "올해는 선발 한자리를 주고 싶다"고 거듭 강조했던 투수다. 신무기 스플리터를 장착한데다, "우리 투수들 중 직구 구위는 최고"라고 엄지를 치켜세울 만큼 기세가 남달랐다. 지난해 5선발이었던 오원석이 11승을 올렸음에도 이 같은 이야기를 꺼낸다는 자체가 배제성의 가치를 증명한다.

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코로나 시기를 전후한 2019~2021년 3년간 29승을 올리며 동기간 토종 최다승을 기록했고, 2024년 토미존 수술(팔꿈치 내측인대 재건수술)을 받았던 배제성의 부활을 점쳤던 것.

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하지만 시즌 개막직전 어깨 부상이란 암초를 만났고, 복귀 후 모습도 기대에 미치지 못했다. 외국인 투수들의 부상과 부진으로 간간히 대체선발 기회를 받았지만, 선발진이 워낙 탄탄한 KT인 만큼 그 기회를 살리기도 쉽지 않았다.

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오원석의 부진과 아시안게임 차출이 다시 배제성에게 기회가 됐다. 이강철 감독은 8월말부터 다시 배제성을 선발로 기용했다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회말 투구를 무실점으로 마친 배제성이 동료들의 환영을 받고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

이 선택이 적중했다. 선발 복귀 첫 등판이었던 8월 21일 SSG 랜더스전에서 4⅔이닝 2실점으로 합격점을 받았다. 그리고 9월 들어 6이닝 무실점 3경기(9월 4일 KIA 타이거즈전, 10일 롯데 자이언츠전) 포함 2승, 한달간 평균자책점 0.66으로 KT 마운드의 기둥 노릇을 하고 있다.

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KT는 이날 경기에서도 7회까지 12-0으로 크게 앞서고 있다. 이날 승리시 아시안게임 기간 동안 치른 10경기에서 6승1무3패를 기록하게 된다. 소형준의 빈 자리는 배제성, 박영현의 공백은 김정운이 완벽하게 메운 덕분이다.

말 그대로 선두 폭풍질주, 아시안게임을 마치고 돌아오는 선수들을 활용한 1위 굳히기만 남았다.

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com