'문정빈 홈런 삭제' LG 이렇게 억울할 수가, 이기고 있었는데 우천 노게임[광주 리뷰]

비 내리는 챔피언스필드. 스포츠조선DB

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[광주=스포츠조선 나유리 기자]이렇게 억울한 노게임이 있나. 승리 분위기를 만들어가던 LG 트윈스가 우천 노게임으로 고개를 숙였다. 마운드 난조로 불안했던 KIA 타이거즈에게는 행운의 노게임이다.

KIA와 LG는 27일 광주 기아챔피언스필드에서 올 시즌 13차전 맞대결을 펼쳤다.

KIA는 아시아쿼터 시라카와 케이쇼, LG는 외국인 투수 카를로스 카라스코가 선발 등판했다.

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LG가 시라카와를 상대로 1회초 빠르게 선취점을 뽑았다. 1사 후 박해민의 안타와 오스틴 딘의 볼넷 출루로 주자 1,2루. 송찬의는 중견수 뜬공으로 잡혔으나 오지환이 우익수 앞에 떨어지는 1타점 적시타를 터뜨렸다. LG의 1-0 리드.

LG는 2회초 2사 후에도 구본혁의 안타로 주자가 출루했으나 구본혁이 2루 도루에 실패하면서 찬스가 무산됐다. LG는 3회초 또한 2사 후 오스틴의 볼넷 출루와 송찬의 안타로 주자 1,3루 찬스가 만들어졌다. 그런데 오지환이 이번에는 중견수 뜬공으로 물러났다.

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KIA도 3회말 선두타자 하주석이 안타를 치고 물꼬를 텄지만 후속타가 불발된데 이어 하주석이 2루 도루에 실패하면서 허망하게 찬스가 무산됐다.

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LG는 4회초 홈런으로 추가점을 냈다. 이닝 선두타자 문정빈이 시라카와를 상대해 2B2S에서 5구째 144km 직구를 통타해 오른쪽 담장을 넘기는 솔로포를 터뜨렸다. 비거리 120m의 대형홈런이었다. LG가 2-0으로 달아났다.

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그런데 날씨 변수가 등장했다. 4회말 KIA 공격 도중 거센 비가 내리면서 경기가 중단됐다. 오후 6시8분에 중단됐던 경기는 41분 후인 6시49분 간략한 정비를 거쳐 재개됐다. 비가 금방 잦아들면서 빠르게 재개할 수 있었다.

4회말 KIA의 공격이 무산됐고, KIA는 5회초를 앞두고 투수를 김범수로 교체했다. LG는 5회 김범수를 상대로 신민재와 박해민이 연속 안타로 출루하면서 무사 1,3루 빅찬스를 맞이했다.

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하지만 또 비가 내리기 시작했다. 경기가 재개된 시점부터 조금씩 다시 내린 비는 점점 빗줄기가 굵어졌고, 결국 무사 1,3루에서 오스틴 타석을 앞두고 경기 진행이 어렵다고 판단한 심판진이 두번째 중단을 선언했다. 오후 6시59분의 일이었다.

두번째 중단 이후로도 비는 멈추지 않았다. 결국 오후 7시33분 심판진이 우천 노게임을 선언했다. 이 경기는 추후 편성된다.

광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com