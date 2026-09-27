하루 쉰 투수 맞아? 日 사회인 '86구→92구→60구 미친 투혼', 한국 또 묶였다 [도요하시 LIVE]

일본 선발투수 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회 초 일본 선발 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

일본 선발 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회 초 일본 선발투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 하루 휴식 밖에 없었지만 굉장한 피칭이 이어졌다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 일본과의 결승전을 치렀다.

한국은 이틀 전인 지난 25일 열린 슈퍼라운드 경기 일본전에서 일본 히구치 신에게 꽁꽁 묶였다. 최고 구속이 150㎞가 채 안 되지만 예리한 제구력에 좀처럼 공략하지 못했다. 92구의 공으로 7이닝을 무실점으로 막았다.

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히구치는 21일 중국전에서 6이닝 동안 86개의 공을 던진 뒤였다. 3일 휴식이었지만, 히구치의 피치에 한국 타자들의 방망이는 정타를 만들어내지 못했다. 결국 한국은 0대5로 패배하면서 자존심을 제대로 구겼다.

결승전에서 다시 한국과 일본의 '리턴매치'가 성사됐다. 한국은 에이스 곽빈을 냈다. 일본은 히구치를 하루 휴식 후 선발 투수로 내는 강수를 뒀다.

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하루 휴식 밖에 없었지만, 한국 타자를 효과적으로 막아냈다. 그래도 히구치의 공은 첫 상대 때보다 확실히 위력이 떨어져 있었다. 한국 타자들도 한 차례 눈에 익은 공에 조금 더 전략적으로 대응할 수는 있었다.

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1회초 선두타자 김주원이 볼넷을 얻어냈다. 박준순이 삼진으로 돌아선 가운데 김도영에게 안타를 쳤다. 이어 문보경을 삼진을 돌려세운 가운데 노시환의 잘 맞은 타구가 상대 호수비에 막혔다.

앞서가는 대한민국 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 2회 초 무사 2루 상황에서 한국 문현빈의 안타로 2루주자 윤동희가 홈인, 더그아웃으로 들어와 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

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2회초 한국의 득점이 나왔다. 윤동희가 2루타를 치고 나갔고, 문현빈의 적시타가 나왔다. 김지찬 타석에서 야수 선택과 심판 오심으로 1,2루가 됐다. 조형우의 희생번트에 이어 김주원의 고의4구로 만루가 됐다. 그러나 박준순을 삼진으로 돌아선 뒤 김도영을 뜬공으로 돌아서면서 이닝이 끝났다.

3회초 문보경에게 볼넷이 나왔다. 노시환의 안타 후 윤동희의 땅볼, 문현빈의 뜬공, 김지찬의 삼진으로 아웃카운트 3개가 모두 채워졌다.

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총60개의 공을 던진 히구치는 4회 가요 슈이치로와 교체돼 마운드를 내려왔다. 3이닝 4안타 4사구 3개 4탈삼진 1실점을 기록했다.

도요하시=이종서기자 bellstop@sportschosun.com