KS 직행 8승 남았다! '최원준 5안타' 20안타 대폭발, 두산 마운드 초토화…'배제성 6이닝 무실점' KT 1위 굳히기 [잠실리뷰]

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 2회말 2사 3루 최원준이 1타점 역전타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 선발투수 배제성이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

KT 장성우 홈런. 송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 위기를 떨쳐내고 다시 한국시리즈 직행을 향해 달린다.

KT는 27일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 시즌 16차전에서 장단 20안타를 몰아치며 12대6 완승을 거뒀다.

이로써 올해 두산과의 상대전적은 11승1무4패의 압도적 우위가 됐다. 선발 배제성이 6이닝 무실점으로 쾌투하며 선발 한자리를 확고히 했고, 리드오프 최원준이 5안타를 몰아치며 팀 분위기를 이끌었다. 장성우와 한승택은 모처럼 홈런 '손맛'을 봤다. 특히 2회 5득점 빅이닝 과정에서 하위타선이 대폭발하며 두산 선발 최승용을 '다패왕' 위기로 몰아넣었다.

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이날 승리로 KT는 81승째(4무49패)를 기록, 선두 자리를 굳게 지켰다. 최근 NC 다이노스-키움 히어로즈에 일격을 당한 분위기를 이날 대승으로 단번에 수습했다.

특히 올시즌 최대 위기로 꼽혔던 아이치-나고야 아시안게임 기간 중 치른 10경기에서 6승1무3패의 호성적을 거두며 세간의 예상을 완전히 뒤집는 한편, 1위 굳히기에 돌입한 점이 인상적이다. 소형준의 빈 자리는 배제성이, 박영현이 빠진 마무리는 김정운이 완벽히 메운 덕분이다.

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 경기를 앞두고 한화 선수들과 인사를 나누는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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반면 두산은 63패째(67승5무)를 당하며 4위 KIA 타이거즈 추격에 비상이 걸렸다. 6위 NC 다이노스와의 차이가 커 5위가 위험한 상황은 아니지만, 가을야구를 앞두고 9월 들어 심각한 부진에 빠지며 흐름이 좋지 않다. 아시안게임에 차출된 곽빈-최민석 토종 에이스 듀오의 공백도 한결 크게 느껴진다. 최승용은 시즌 13패째를 당하며 올해 다패왕이 유력해졌다.

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이날 KT는 최원준(중견) 김현수(1루) 안현민(우익) 샘 힐리어드(좌익) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 류현인(3루) 한승택(포수) 장준원(유격) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 배제성.

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두산은 박찬호(유격) 정수빈(중견) 김민석(좌익) 안재석(3루) 유니오 세베리노(지명타자) 강승호(2루) 양석환(1루) 류승민(우익) 김기연(포수)으로 맞섰다. 선발은 최승용이다.

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. 2회 1사 1,2루 KT 최원준이 내야 안타를 날리고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

KT는 2회초에만 5득점 빅이닝을 연출하며 단숨에 두산 선발 최승용을 끌어내렸다. 힐리어드의 안타를 시작으로 장성우 볼넷, 김상수의 희생번트로 만들어진 1사 2,3루. 류현인-한승택-장준원-최원준이 4연속 적시타를 쳤고, 최승용의 폭투까지 이어지며 순식간에 5-0이 됐다. 최승용은 2이닝만에 5실점하며 교체됐다.

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KT는 3회초에도 두산 2번째 투수 윤태호를 상대로 1사 후 힐리어드가 안타, 장성우가 좌측 담장을 넘기는 비거리 120m 홈런을 터뜨리며 7-0으로 달아났다. 올시즌 거듭된 부상으로 고생중인 장성우로선 8월 26일 두산전 이후 32일만의 홈런포, 시즌 11호 아치다.

4회초 최원준, 6회초 안현민의 적시타로 2점을 추가한 KT는 7회초 류현인의 1타점 2루타, 한승택의 투런포(시즌 3호)를 더해 3점을 더하며 12-0까지 차이를 벌렸다. 이병헌 박치국 등 잔뼈가 굵은 두산 불펜들도 KT의 기세를 막지 못했다.

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 5회말 2사 한승택이 솔로 홈런을 친 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

두산 타선은 배제성이 내려간 뒤에야 뒤늦게 불타올랐다. 7회말 박지훈의 적시타로 1점, 8회초 세베리노의 희생플라이와 오명진의 적시타로 2점을 따내며 추격을 시작했다. KT는 김민수 전용주 주권 등 다양한 불펜을 점검했다.

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두산은 9회초 김택연을 투입해 1이닝 무실점, 컨디션 점검을 마쳤다. KT는 9회말 김정운을 투입했지만, 피치클락 위반 볼넷을 내주는 등 만루 위기를 자초했다. 두산은 임종성의 적시타, 세베리노의 땅볼로 3점을 추가했지만, 승부를 뒤집기엔 역부족이었다.

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com