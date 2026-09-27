'111구' 에이스의 눈물 겨운 '우중 역투'…KKKKKKKKK, 마지막 고비를 넘지 못했다 [도요하시 LIVE]

무실점 호투 이어가는 곽빈 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 2회 말 한국 선발투수 곽빈이 이닝을 마치고 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

곽빈 역투 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 2회말 한국 선발 곽빈이 역투하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 쏟아지는 빗줄기. '에이스' 피칭에도 웃지 못했다.

곽빈은 27일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 일본과의 2026 아이치-나고야 아시안게임 결승전에 선발 등판해 6⅓이닝 4안타 2볼넷 9탈삼진 1실점을 기록했다.

와일드카드로 대표팀에 승선한 곽빈은 올 시즌 26경기에서 11승7패 평균자책점 2.26을 기록했다. 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)가 19차례로 두산의 에이스로 완벽하게 발돋움했다.

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차기 메이저리거로서 많은 관심을 받기도 했다. 메이저리그 스카우트 앞에서 160.3㎞를 던지며 기량을 뽐냈다.

아시안게임에서도 실력을 제대로 발휘했다. 21일 대만과의 조별예선 1차전에 선발로 등판해 6이닝 무안타 2볼넷 10탈삼진 무실점을 기록했다. 150㎞ 중후반의 공을 던지면서 대만 타자에게 안타를 한 방도 허용하지 않았다. 1차전을 성공적으로 마친 곽빈은 곧바로 결승전 준비에 들어갔다. 휴식일이었던 24일에도 자율 훈련에 참가해 컨디션을 조절했다.

곽빈, 5이닝 무실점 호투 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 5회 말 이닝을 마친 한국 선발투수 곽빈이 동료들을 맞이하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

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팀 동료들은 곽빈의 활약을 응원했다. 주장 노시환은 "내가 기독교를 믿는데 거의 하나님 급이다. 100% 신뢰한다"고 이야기했다. 최민석도 "금메달을 따야한다. 응원하는 역할이 남았다"라며 "(곽)빈이 형을 엄청 응원하겠다. 먹을 것, 물 다 가져다 주겠다"고 이야기했다.

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이날 일본은 구마다 도요(지명타자)-소에다 마나미(2루수)-무코야마 모토키(좌익수)-아이자와 료스케(중견수)-야노 유키야(유격수)-미즈타니 쇼헤이(우익수)-사토 유키(3루수)-마루야마 마사시(1루수)-쓰지모토 유키(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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1회말 선두타자 구마다에게 볼넷을 허용했지만, 빠르게 안정을 찾았다. 소에다를 우익수 뜬공으로 잡아낸 뒤 무코야마를 삼진 처리했다. 아이자와를 2루수 땅볼로 처리하면서 이닝을 마쳤다. 직구 구속이 150km 중반까지 나오는 등 출발이 좋았다.

2회말에는 괴력을 뽐냈다. 야노-미즈다니-사토를 모두 삼진으로 돌려세웠다. 힘있는 패스트볼에 일본 타자들의 방망이가 좀처럼 따라가지 못했다. 이날 전광판에는 162㎞가 찍히기도 했다. 오류로 보이지만, 이날 곽빈의 패스트볼은 강력했다.

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3회말에 1사 후 볼넷이 나왔지만, 삼진과 뜬공으로 무실점 행진을 이어갔다.

4회말을 삼자 범퇴로 마친 곽빈은 5회말 선두타자 미즈타니에게 2루타를 맞았다. 그러나 사토를 삼진으로 잡은 뒤 마루야마를 유격수 파울 플라이로 잡아냈다. 쓰지모토를 중견수 뜬공으로 돌려세웠다.

81구의 투구수를 기록한 곽빈은 6회말에도 올라왔다. 구마다를 4구에 삼진 처리한 곽빈은 소에다를 유격수 김주원의 호수비 덕에 아웃카운트로 이끌어냈다. 무로야마의 타구가 1루수 정면 직선타가 되면서 이닝을 끝냈다.

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7회말에도 곽빈이 올라왔다. 선두타자 아이와자에게 안타를 맞았지만 야노를 상대로 9번째 삼진을 잡았다. 투구수 103개. 코칭 스태프가 올라왔지만, 곽빈은 내려가지 않았다. 이후 미즈타니에게 좌전 안타를 맞으며 1사 1,2루 위기에 몰렸다. 결국 사토에게 적시타를 맞으면서 1-1이 됐다. 총 투구수 111개. 결국 이닝을 마치지 못하고 조병현과 교체됐다. 조병현이 후속 두 타자를 모두 삼진으로 돌려세우면서 1-1에서 7회말이 끝났다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com