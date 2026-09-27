'日 굴욕 갚았다' 한국, AG 金!金!金!金!金! 쾌거…김도영 결승타 미쳤다! 곽빈 111구 '우중 역투' [도요하시 리뷰]

1점 추가하는 대한민국 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 8회 초 2사 1,2루 상황에서 한국 문보경이 1타점 적시타로 정준재가 홈으로 들어와 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

김도영, 역전 포효 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 8회 초 2사 1,3루 상황에서 한국 김도영이 역전타를 날린 뒤 포효하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

1회말 무실점으로 막은 선발투수 곽빈 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회 말 한국 선발 곽빈이 이닝을 무실점으로 마치고 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 두 번은 안 당했다. 대한민국 야구대표팀이 아시안게임 5회 연속 금메달을 품었다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 일본과의 결승전에서 3대1로 승리했다. 한국은 2010년 광저우 대회 이후 5연속 금메달에 성공했다.

예선전을 3전 전승으로 통과한 한국은 슈퍼라운드 첫 경기인 일본전에서 0대5로 패배했다. 사회인 선수로 구성된 일본이었던 만큼, 한국으로서는 자존심이 상할 수밖에 없었다.

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26일 중국을 상대로 9대2 승리를 거둔 한국은 결승 진출에 성공했다.

일본과의 리턴 매치. 한국은 에이스 곽빈을 선발투수로 냈다. 일본은 25일 한국전에 선발로 나와 92개의 공을 던진 히구치 신이 하루 휴식 후 다시 등판했다.

일본 선발 히구치 신 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회초 일본 선발투수 히구치 신이 역투하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

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곽빈이 6회까지 일본 타선을 완벽하게 묶었다. 안타는 1개밖에 허용하지 않았고, 삼진은 8개나 잡아냈다. 히구치는 하루 휴식 등판이었지만, 3이닝 동안 지켰다.

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한국은 곽빈이 6⅓이닝 동안 111구의 공을 던지며 4안타 2볼넷 9탈삼진 1실점 피칭을 했고, 조병현(1이닝 무실점)-박영현(1⅔이닝 무실점)이 차례로 등판했다.

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이날 한국은 김주원(유격수)-박준순(2루수)-김도영(지명타자)-문보경(1루수)-노시환(3루수)-윤동희(우익수)-문현빈(좌익수)-김지찬(중견수)-조형우(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

일본은 구마다 도요(지명타자)-소에다 마나미(2루수)-무코야마 모토키(좌익수)-아이자와 료스케(중견수)-야노 유키야(유격수)-미즈타니 쇼헤이(우익수)-사토 유키(3루수)-마루야마 마사시(1루수)-쓰지모토 유키(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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역투하는 일본전 선발투수 곽빈 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회말 한국 선발 곽빈이 역투하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

앞서가는 대한민국 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 2회 초 무사 2루 상황에서 한국 문현빈의 안타로 2루주자 윤동희가 홈인, 더그아웃으로 들어와 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

한국이 선취점을 냈다. 2회초 윤동희가 2루타를 치고 나갔고, 문현빈이 적시타를 때려냈다. 이후 김지찬의 타구 때 행운의 판정으로 1,2루가 됐다. 조형우의 희생번트에 이어 김주원의 고의 4구로 1사 만루를 만들었다. 그러나 박준순이 삼진으로 물러났고, 김도영까지 뜬공으로 물러나면서 추가점을 내지 못했다.

한국은 꾸준히 출루에는 성공했지만, 좀처럼 점수를 내지 못했다. 3회부터 7회까지 잔루만 쌓여가면서 아쉬움을 삼켰다.

잘 버티던 곽빈이 7회말 결국 흔들렸다. 선두타자 아이자와에게 안타를 맞았지만 야노를 상대로 9번째 삼진을 잡았다. 투구수 103개. 코치진이 올라왔지만, 곽빈은 투구를 이어갔다. 미즈타니에게 좌전 안타를 맞으며 1사 1,2루 위기에 몰렸다. 결국 사토에게 적시타를 허용하며 1-1이 됐다.

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기회 만드는 김지찬 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 8회초 선두타자 한국 김지찬이 2루타를 친 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

한국에는 '약속의 8회'가 있었다. 선두타자 김지찬이 2루타를 쳤고, 조형우가 침착하게 희생번트를 성공시켰다. 1사 3루. 김주원의 볼넷에 이어 정준재가 땅볼을 치면서 3루 주자가 홈에서 잡혔다.

김도영이 영웅이 됐다. 1B에서 친 타구가 3루수 맞고 유격수 방면으로 흘렀다. 3루주자 김주원이 홈으로 들어왔다.

1점 추가하는 대한민국 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 8회 초 2사 1,2루 상황에서 한국 문보경이 1타점 적시타를 친 뒤 포효하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

분위기는 한국으로 넘어왔다. 문보경의 적시타까지 이어지면서 3-1로 점수를 벌렸다.

한국은 8회말 1사 후 연속 안타를 맞았지만, 박영현이 삼진과 뜬공으로 흐름을 끊어냈다. 한국은 9회말 박영현이 2사 후 볼넷과 안타로 1,2루 위기에 몰렸지만, 실점없이 마지막 아웃카운트를 올리면서 금메달을 확정했다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com