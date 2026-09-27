실업팀에 18번 출루에도 3-1 승리라니... 25세-4년차 이하의 한계. 곽빈, 문보경 와일드카드 없었다면

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 7회말 한국 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 연합뉴스

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회 말 한국 선발 곽빈이 이닝을 무실점으로 마치고 더그아웃으로 향하고 있다. 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]이래서 와일드카드가 필요했다.

결국 와일드카드로 뽑힌 곽빈과 문보경이 중요한 순간에 이름값을 하며 한국야구대표팀의 5회 연속 금메달을 이끌었다.

곽빈은 그야말로 한국의 에이스로 우뚝 섰다. 21일 대만과의 B조 첫 경기에서 6이닝 무안타 2볼넷 10탈삼진 무실점의 완벽한 피칭으로 한국의 5대0 완승을 이끌었다. 그리고 27일 일본과의 결승전에 나와서 6⅓이닝 4안타 2볼넷 9탈삼진 1실점을 기록했다. 6회까지 1안타 무실점의 엄청난 피칭을 했지만 1-0으로 앞선 7회말 3안타를 맞고 1-1 동점을 허용. 1사 1,2루의 위기에서 등판한 조병현이 후속 타자를 연속 삼진으로 잡고 위기를 넘겼다.

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한국은 초반 찬스에서 1점만 뽑으며 살얼음 리드 속에서 긴장된 상황에서 이닝이 계속됐는데 곽빈이 일본 타선을 6회까지 완벽하게 막아낸 것이 한국의 우승에 큰 발판이 됐다.

문보경은 3년전 열린 항저우 아시안게임에서도 에이스로 발탁됐지만 당시 부상으로 인해 한번도 던지지 못하고 금메달을 목에 걸었는데 이번엔 자신이 에이스로서 후배들이 금메달을 따는 최고의 피칭을 했다.

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기 8회초 2사 1,2루. 문보경이 1타점 1루타를 친 뒤 환호하고 있다. 연합뉴스

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기 8회초 2사 1,2루. 문보경이 1타점 1루타를 치고 있다. 연합뉴스

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그리고 8회초 한국은 2점을 뽑으며 다시 3-1로 앞서나가며 우승에 한발짝 다가섰다. 2사 1,3루의 찬스에서 3번 김도영이 3루수 내야 안타로 2-1로 앞서가는 1점을 뽑았다. 하지만 1점만으론 불안했는데 와일드 카드로 온 4번 문보경이 안심할 수 있는 1점을 더 만들어줬다. 이어진 1,2루에서 깨끗한 1타점 중전안타를 친 것. 발빠른 2루주자 정준재가 여유있게 홈을 밟으며 3-1을 만들었고 문보경은 1루에서 포효하며 팀 분위기를 끌어올렸다. 문보경은 이날 3타수 2안타 2볼넷으로 4번의 출루를 하며 한국 타선에 힘을 불어 넣었다.

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아시안게임에 나가는 한국야구대표팀은 25세 이하, 프로 4년차 이내의 선수들로 구성되고 와일드카드 3명이 포함된다.

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이번 일본과의 결승전에선 12개의 안타와 6개의 4사구로 수많은 찬스를 얻었지만 기대한 한방이 나오지 않으며 어려운 경기가 계속됐다. 곽빈의 완벽한 피칭과 문보경의 추가 타점 안타가 아니었다면 금메달을 확신하기 어려웠다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com