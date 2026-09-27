번트 번트 번트 번트! 얼마나 간절했으면.. 잘 버틴 일본 무너뜨린 건 집요한 스몰볼이었다

한국 야구, 일본 3-1로 꺾고 AG 5연속 금메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3대1로 금메달을 차지한 한국대표팀 선수들이 환호하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

금메달 기뻐하는 한국 야구 국가대표팀 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3-1로 승리하고 금메달을 차지한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 집요한 스몰볼이 결국 균열을 발생시켰다. 견고하게 버티던 일본 대표팀이 끈질긴 번트 작전에 무너졌다.

류지현 감독이 이끄는 대한민국 야구 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시구장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 결승전서 일본을 3대1로 꺾고 우승했다.

묵직한 정공법 보다 까다로운 작전 야구로 일본을 괴롭혔다. 일본 투수진 컨트롤이 수준급이었다. 장타와 연속 안타가 나오지 않았다. 한국은 슈퍼라운드에서 일본에 단 1점도 얻지 못하고 졌다. 이를 교훈 삼아 1점 1점씩 쌓아가는 방향으로 계획을 세운 것으로 보인다.

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처음부터 스몰볼에 올인했던 것은 아니다.

1회초 선두타자 김주원이 볼넷으로 나간 뒤 박준순은 강공이었다. 하지만 박준순이 삼진을 당했다. 김도영이 우전 안타를 쳤다. 주자가 모였지만 문보경 삼진, 노시환 우익수 뜬공 아웃됐다.

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2회초 선취점을 얻고 나서 한국은 신중하게 경기를 운영했다.

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윤동희의 2루타와 문현빈의 적시타로 1점을 앞서갔다.

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무사 1루에서 김지찬이 보내기번트를 댔다. 야수선택으로 2루 주자도 세이프.

무사 1, 2루에서 조형우도 보내기번트를 댔다. 1사 2, 3루에 김주원이 고의4구로 1루를 채웠다.

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연속 번트 작전으로 빅이닝 찬스를 만들었지만 후속타가 불발이었다. 박준순이 삼진, 김도영이 좌익수 뜬공 아웃됐다.

3회초에도 번트 작전이 결과적으로 실패했다.

무사 1, 2루에서 윤동희가 번트를 시도했다. 윤동희의 번트가 너무 짧았다. 포수 앞 땅볼로 둔갑하며 2루 주자가 3루에서 포스 아웃됐다. 문현빈 김지찬이 범타로 물러나 득점과 연결되지 않았다.

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한국 야구 AG 5회 연속 금메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3-1로 승리하고 금메달을 차지한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

한국 야구 AG 5회 연속 금메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 승리한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

6회초 번트 작전도 열매를 맺지 못했다. 무사 1루에서 김지찬이 번트를 시도했으나 높이 떴다. 포수 파울플라이에 그쳤다.

1-1로 맞선 8회초, 번트 작전이 드디어 빛을 봤다.

선두타자 김지찬이 좌중간을 꿰뚫었다. 무사 2루에서 조형우가 보내기 번트를 안전하게 댔다. 1사 3루에 김주원이 볼넷을 골랐다.

1사 1, 3루서 정준재가 3루 땅볼 아웃되며 흐름이 끊기는 듯했다.

김도영이 해결사로 나섰다. 3루수 강습 내야 안타를 터뜨렸다. 김주원이 득점하며 리드를 되찾았다. 계속된 2사 1, 2루에서 문보경이 중전 적시타를 폭발했다. 번트 작전 이후 귀중한 2점을 얻어내며 한국은 승리를 예감했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com