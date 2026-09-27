누가 곽빈에게 돌을 던지랴...투혼의 111구, 이제 그가 대한민국 에이스다

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[스포츠조선 김용 기자] 이제 대한민국 에이스는 누가 뭐래도 곽빈!

곽빈이 설움을 풀었다. 그리고 자신이 한국 야구에서 어느 위치에 있는 투수인지 다시 한 번 확인을 시켜줬다.

곽빈은 27일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 일본과의 결승전에서 3대1로 승리를 이끌었다.

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승리 투수는 아니었다. 1-0으로 앞서던 7회 1-1 동점을 허용하고 마운드를 내려갔다. 하지만 곽빈이 7회까지 버텨주지 못했다면 한국의 승리도 없었을 거라고 단언할 수 있는, 매우 중요한 역할을 해줬다.

6회까지 그야말로 완벽했다. 7회 투구수가 늘어나, 100개를 훌쩍 넘었다. 곽빈도 사람. 안그래도 전력 투구를 했을텐데 힘이 빠질 수밖에 없었다.

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투구수 111개가 되도록, 투수를 바꿔주지 못하는 현실이 서글펐다. 조병현, 박영현 정도를 제외하고는 누가 나와도 믿기 힘든 현실에 류지현 감독도 7회를 어떻게든 곽빈이 막아줬으면 하는 바람이 컸을 것이다. 하지만 곽빈은 통한의 동점 적시타를 맞고 마운드를 내려갔다.

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하지만 누가 곽빈에게 돌을 던지랴. 곽빈이 없었다면, 정말 엄청난 비난 속 금메달 없이 돌아왔을 이번 대표팀이었다. 곽빈이 대만과의 첫 경기 압도적 투구를 하며 5대0 승리를 만들어준 게 컸다. 그 경기에서 졌다면, 슈퍼라운드 일본전 패배를 생각하면 한국은 돌이킬 수 없는 치욕을 맛봤을 것이다.

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여기에 위에서 언급했듯이 결승전도 결국 김도영이 결승타를 치고 이겼지만, 곽빈이 이닝을 끌어주지 못했다면 이기기 쉽지 않은 경기였다. 일본이 슈퍼라운드에서 승리한 상승세가 있었기에, 초반부터 그 기를 꺾을 강력한 피처가 있는 게 유일한 승리 열쇠였는데 그걸 곽빈이 해줬다.

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곽빈은 항저우 아시안게임에서 부상 여파로 단 한 경기도 던지지 못하고 병역 면제 혜택을 받아 무임 승차 논란에 휩싸였었다. 충분히 오해를 살 수 있는 상황이었고, 그게 곽빈에게 꼬리표처럼 따라다녔다.

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그 악몽을 지울 수 있는 건, 자신의 병역 문제가 걸리지 않은 이번 대회에서 와일드카드로 중요한 역할을 해주는 것 뿐이었다. 중요한 역할 정도가 아니었다. 곽빈의, 곽빈에 의한, 곽빈을 위한 대회였다. 이제 대한민국 야구 에이스는 곽빈이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com