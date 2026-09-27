"문동주에게 너무 미안했다" 3년 恨, 드디어 풀었다…19K로 지은 미소, "역할 잘 이겨냈네요" [도요하시 현장]

1회말 무실점으로 막은 선발투수 곽빈 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회 말 한국 선발 곽빈이 이닝을 무실점으로 마치고 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

곽빈 역투 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 2회말 한국 선발 곽빈이 역투하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] "(문)동주에게 너무 미안했어요."

곽빈은 27일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 일본과의 2026 아이치-나고야 아시안게임 결승전에 선발 등판해 6⅓이닝 4안타 2볼넷 9탈삼진 1실점을 기록했다.

와일드카드로 뽑힌 곽빈은 이번 대회 '에이스'로 낙점받았다. 가장 중요한 대만과의 예선 1차전, 일본과의 결승전에 등판했다.

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대만전에서는 6이닝 동안 삼진 10개를 잡아내며 무실점으로 역할을 했다. 일본전에서도 7회 실점이 나오기는 했지만 111개의 공을 던지면서 승리의 발판을 놓았다.

한국은 1-1로 맞선 8회초 점수를 뽑아내면서 다시 리드를 가지고 왔고, 결국 3대1 승리와 함께 대회 5연속 우승을 차지했다.

5이닝 무실점 호투의 주인공, 곽빈 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 5회 말 이닝을 마친 한국 선발투수 곽빈이 더그아웃으로 들어와 동료들과 이야기를 하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

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곽빈은 경기 후 "경기를 준비하면서 열감도 올라오고 심박도 빨리 뛰어야 하는데 날씨가 좀 춥다보니 안 되더라. 그래서 1회 공을 보고 걱정을 많이 했는데 (소)형준이나 최원호 코치님께서 '그런 거 신경쓰지 마라. 항상 긍정적으로 하라'고 해주셨다. 그런 부분이 도움이 됐다"고 했다.

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곽빈은 1-1로 맞선 7회 1,2루에서 조병현에게 마운드를 넘겨줬다. 조병현은 삼진 두 개로 위기를 넘어갔다. 곽빈은 "정말 감사하다. 내 힘이 마지막이었던 것 같다. 뒤에 나와서 정말 잘 막아줘서 고맙다"고 이야기했다.

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3년 전 곽빈은 금메달을 따고도 웃지 못했다. 항저우 아시안게임 대표팀에 선발됐지만 몸이 좋지 않아 한 경기도 나서지 못했다.

병역 혜택에 '무임 승차'라는 비판도 따랐다. 곽빈은 이번 대만전 호투 이후에도 "오늘 한 경기로는 안 된다. 대표팀 우승을 해야 한다"고 강조했다.

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2일 중국 항저우 샤오싱 야구장에서 열린 항저우아시안게임 야구 조별리그 B조 대만과 2차전. 선발 등판한 문동주. 항저우(중국)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.10.02/

곽빈의 역투로 한국은 16명의 선수가 병역 혜택을 볼 수 있게 됐다. 곽빈도 마음의 짐을 놓을 수 있었다. 곽빈은 "계속 느낀 건데 지난 대회에서 (문)동주에게 진짜 미안했다. 이 자리에 오니 어린 나이에 큰 짐을 들고 있다는 걸 알게 돼서 지금도 미안하고 고맙다"라며 "내가 그 역할을 잘 이겨낸 거 같아서 마음에 있던 한이 풀렸다"고 했다.

당시 문동주는 2경기에 나와 10이닝을 던져 평균자책점 1.80을 기록했다. 그 중 한 경기가 대만과의 결승전이었다.

곽빈은 "가지고 있던 숙제를 해결한 느낌"이라며 "이번 아시안게임이 마지막이라고 생각하는데 정말 다행이다. 우리 대한민국이 아직 부족하다고 생각하지만, 선수들이 어린 만큼 가능성은 크다고 생각한다. 질책보다는 한마음으로 응원해주시면 우리 야구는 더 발전할 거라고 생각한다"고 이야기했다.

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도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com