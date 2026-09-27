올해 가을야구 키워드는 '왼손'…1선발도 불펜 돌린다? 1위팀의 과감한 청사진 [잠실포커스]

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7회 1사 만루 KT 김민혁 싹쓸이 적시타 때 득점한 주자들을 이강철 갑독이 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 NC의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 로건. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.23/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 이미 포스트시즌 진출은 확정지었고, 한국시리즈 직행도 유력하다. 사령탑의 시선은 이미 정규시즌 너머, 가을 무대를 향하고 있다.

포스트시즌이 시작되면 선발은 4명으로 충분하다. 27일 잠실구장에서 만난 이강철 KT 감독은 "로건(앨런)을 중간으로 쓰려고 생각중"이라고 했다.

아직은 '구상' 단계다. 하지만 고영표와 소형준의 올시즌 퍼포먼스가 좋고, 데이비스 대니엘 역시 최근 직구 구속이 150㎞까지 치솟는 등 연일 상한가다.

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여기에 9월 들어 남다른 구위를 뽐내며 0점대 평균자책점을 기록, 선발 한자리의 자격을 증명한 배제성까지, 선발 4자리를 채우기엔 부족함이 없다는 설명. 배제성은 2021년 KT의 창단 첫 우승 당시 한국시리즈 4차전 승리투수(5이닝 3실점)이기도 했다.

올시즌 내내 고민거리였던 불펜을 더 강화하는 쪽에 초점을 맞췄다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 7회초 투구를 마친 박영현이 더그아웃으로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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로건은 올시즌 대체선수로 KT에 합류한 이래 15경기에 선발등판, 81⅔이닝을 소화하며 평균자책점 3.53을 기록중이다. 다만 9월 들어 흔들림이 심했다. 지난 18일 LG 트윈스전서 4이닝 4실점(3자책), 23일 NC 다이노스전서 5이닝 5실점으로 부진했다.

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아이치-나고야 아시안게임에 출전했던 대표팀은 오는 28일 귀국한다. KT는 토종 에이스 소형준과 불펜에서 날카로움을 뽐내기 시작한 오원석, 그리고 철벽 마무리 박영현이 돌아온다.

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박영현은 올해도 6승무패 27세이브, 평균자책점 2.54를 기록하며 철벽 마무리의 존재감을 보여주고 있다. 결국 박영현 앞을 지켜주는 선수가 관건이다.

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 9회초 마무리 김정운이 1점차 승리를 지킨 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

KT에선 스기모토-손동현 등이 주로 그 역할을 맡았지만, 최근 들어 지친 기색이 역력하다. 그래도 이번 아시안게임 기간 동안 새롭게 떠오른 김정운이 필승조로 올라서고, 로건-오원석-전용주 등이 필요할 때 왼손 불펜 역할을 해주면 한결 불펜을 두텁게 활용할 수 있다는 계산이다. 로건과 오원석은 원래 선발투수인 만큼 필요에 따라 1+1 탠덤이나 롱맨 활용도 가능하다.

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이강철 감독은 "오원석이 불펜으로 나오니 참 편안했다. 1이닝이 가볍게 삭제된다. 로건까지 불펜으로 가면 더 좋아질 거다. 둘이 1이닝씩 막아줄 테니까"라며 너털웃음을 지었다.

KT는 이날 정규시즌 잠실 최종전을 치렀다. 이강철 감독은 "(해태 타이거즈 선수 시절)1996년 한국시리즈 MVP를 수상했던 장소가 잠실이었다. 그때 우린 5~7차전을 무조건 잠실에서 했으니까"라며 달콤한 과거를 되새겼다.

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 경기를 앞두고 한화 선수들과 인사를 나누는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com