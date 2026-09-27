곽빈이 멱살잡고 가져온 金메달→'연봉 54억' 올스타급 대표팀의 착시…ABS·병역특례 팬들은 '부글부글'

곽빈 역투. 연합뉴스

금메달 따낸 한국 야구 국가대표들. 연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타-팔렘방, 2022 항저우에 이어 2026 아이치-나고야까지. 대한민국 야구 대표팀이 대회 5연속 금메달이라는 금자탑을 쌓아 올렸다.

하지만 시상대 가장 높은 곳에 서서 금메달을 목에 건 선수들을 지켜보는 야구팬들의 마음이 개운하지 못했다.

류지현 감독이 이끄는 대한민국 야구 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 결승전에서 일본을 3대1로 꺾고 정상에 올랐다. 이틀 전 슈퍼라운드에서 당했던 0대5 굴욕적인 영봉패를 설욕한 결과였다. 그러나 상대는 프로 1군도 아닌 '전원 사회인(실업) 야구' 선수들로 꾸려진 팀이었다. KBO리그 수십억 원대 몸값의 초호화 올스타를 총동원하고도 경기 내내 쩔쩔매다 8회 내야안타 한 방으로 간신히 건져 올린 금메달이었다.

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이번 대회는 일본과 대만에서까지 한국 대표팀의 '병역 특례'를 물고 늘어졌다. 일본은 자국에서 대회가 열렸음에도 사회인 야구 대표팀이 출전한다는 이유로 공중파 생중계조차 편성하지 않을 만큼 관심이 적었다. 대만 'NOW뉴스'와 'FTNN'은 "한국은 아시아 3대 강호 중 유일하게 100% 프로로 구성된 팀이다. 16명이 병역 혜택을 노리고 있으며 WBC급 전력을 쏟아부었다"고 꼬집었다.

더 충격적인 것은 국내 팬들의 반응이었다. 슈퍼라운드에서 일본 사회인 투수들에게 무기력하게 끌려다니자 야구 커뮤니티에는 "아시안게임 병역특례는 없어져야한다" "한국 야구의 민낯을 확인했다. 뼈아프게 반성해야 한다"라는 자조섞인 목소리까지 나왔다.

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이름값과 몸값만 따지면 한국의 압도적인 압승이어야 했다. 하지만 그라운드 위 현실은 잔인했다. 올 시즌 KBO리그에서 김도영(KIA 타이거즈), 노시환(한화 이글스), 문보경(LG 트윈스) 등이 쏘아올린 홈런포가 67개다. 하지만 팽팽한 결승전에서 시원한 대포는 한 방도 터지지 않았다. 2회 상대 실책성 수비와 문현빈의 적시타로 1점을 낸 뒤 대표팀 타선은 경기 후반까지 고구마를 삼킨 듯 답답한 빈공에 허덕였다.

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심판의 들쭉날쭉한 스트라이크 존에 전혀 적응하지 못했고 국내의 자동 볼 판정 시스템(ABS)에 익숙해진 타자들은 일본 투수들의 예리한 유인구와 바깥쪽 존 공략에 헛스윙을 남발했다.

우승 기념사진. 연합뉴스

류지현호, 한일전 패배 딛고 금메달. 연합뉴스

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결국 1-1로 맞선 8회초 1사 1, 3루에서 터진 결승타는 '거포' 김도영의 '3루수 글러브 맞고 튄 내야안타'였다. 이어 문보경의 땅볼이 2루수와 유격수 사이를 빠져나가며 3-1을 만들었지만, '우물 안 개구리'라는 비판을 피하기엔 타선의 파괴력이 너무나 초라했다.

사령탑의 벤치 워크도 낙제점에 가까웠다. 특히 선발 곽빈(두산 베어스)을 둘러싼 투수 교체 타이밍은 현장 취재진의 고개를 젓게 만들었다. 곽빈은 4회까지 노히트 피칭을 펼치며 자신의 몫을 200% 해냈다. 하지만 7회말 투구 수가 이미 100개에 육박했고, 1-0 살얼음판 리드에서 선두타자 안타를 허용한 뒤 1사 1, 2루 위기에 몰렸을 때 투구수가 103개였다. 게다가 이미 3일전 대만과의 경기에서 90구를 던진 곽빈이었기에 불펜을 가동해야 할 것처럼 보였다.

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그러나 류지현 감독은 움직이지 않았다. 결국 곽빈은 110구를 넘긴 시점에서 사토 유키에게 통한의 동점 좌전 적시타를 얻어맞은 뒤에야 쓸쓸히 마운드를 내려왔다. 곽빈의 이날 최종 투구 수는 무려 111구였다. 당장 정규시즌 가을야구를 위해 매 경기가 피 말리는 혈투를 치르고 있는 소속팀 사령탑의 가슴이 철렁할 만한 일이다.

더 아이러니한 것은 결승전의 위기를 틀어막고 승리를 완성한 주역들이 역설적이게도 '이미 병역을 해결한 선수들'이었다는 점이다. 111구를 던진 곽빈은 2022 항저우 아시안게임 우승으로 이미 병역 혜택을 받은 투수다. 조병현(SSG 랜더스)과 박영현(KT 위즈) 역시 이미 군 문제를 해결한 자원들이다. '병역 혜택을 주기 위해 뽑아놓고, 정작 메달을 따기 위해 던진 것은 군필 투수들'이라는 씁쓸한 지적까지 나오는 이유다.

5개 대회 연속 금메달이라는 타이틀은 화려하다. 하지만 그 속을 들여다보면 일본의 실업 야구 선수들에게 타선 전체가 농락당할 만큼 한국 야구의 국제 경쟁력이 아쉽다는 목소리가 나올 수밖에 없다. 1300만 관중이 KBO리그를 찾고, 대표팀 연봉만 54억인 시대, 이미 병역 면제를 받은 "곽빈만 면제해줘라"는 팬들의 아우성이 장난처럼 들리지 않는 이유다.

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'금메달 세리머니'.연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com