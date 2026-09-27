후반기 KBO리그 씹어먹었던 外人 투수들…치명적 아킬레스건 '들켰다?' 내년에도 볼 수 있나

크리스 페덱, 카를로스 카라스코, 페드로 아빌라(왼쪽부터) 스포츠조선DB

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[스포츠조선 고재완 기자] 올시즌 KBO리그 후반기 인상깊은 활약을 펼친 외국인 투수들이 있다. 이름값도 화려하다.

아메리칸리그 다승왕 출신 카를로스 카라스코(LG 트윈스), 샌디에이고와 미네소타의 선발진을 지켰던 32승 투수 크리스 페덱(삼성 라이온즈), 그리고 특급 땅볼 유도 능력으로 빅리그는 물론 일본 프로야구까지 점령한 페드로 아빌라(SSG 랜더스). 이들은 대체 외국인 투수로 팀에 합류해 데뷔전 7이닝 퍼펙트(카라스코), 1점대 평균자책점 질주(아빌라), 준수한 퀄리티스타트 행진(페덱)으로 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다.

하지만 정규시즌 마침표를 앞둔 현재 이들의 성적표에는 2027년 재계약과 다가올 가을야구 운명을 가를 '치명적인 아킬레스건'이 노출됐다.

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카라스코는 8월 1일 KBO 데뷔전에서 두산을 상대로 기록한 '7이닝 퍼펙트'를 시작으로 총 9경기에 등판해 6승 2패 평균자책점 3.55(50⅔이닝 20자책)를 기록했다. 9이닝당 볼넷 허용이 1.6개(9볼넷)에 불과할 정도로 정교한 제구력과 0.97의 특급 WHIP(이닝당 출루허용률)를 뽐냈다.

그러나 그의 발목을 잡은 것은 냉혹한 '나이와 체력(지구력)'이었다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 카라스코가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 카라스코. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

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카라스코의 올 시즌 총 투구 수는 778개로 경기당 평균 투구 수가 86.4구에 그쳤다. 70~80구를 넘어가면 피로도가 급격히 상승해 6회 이후 마운드를 지키기 버거웠다. 8월 5경기에서 3승 1패 평균자책점 3.26(30⅓이닝 11자책)으로 맹활약했으나, 9월 들어 4경기 3승 1패 평균자책점 3.98(20⅓이닝 9자책)로 이닝 소화력이 5이닝 안팎으로 뚝 떨어졌다.

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직구 구속이 140㎞ 중후반에 머무는 상황에서 힘이 떨어지자 정타 허용이 급증했다. SSG전에서 5⅓이닝 8안타(2피홈런) 5실점(평균자책점 8.44)으로 무너졌고, 한화전 3경기에서도 평균자책점 4.91(14⅔이닝 14안타 8자책)로 고전했다. 특히 잠실 홈경기 평균자책점이 6.06(3경기 16⅓이닝 11자책)까지 치솟으며 불펜진에 상당한 과부하를 안겼다.

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LG가 내년 시즌 대권을 노리기 위해선 5~6이닝을 간신히 버티는 투수가 아닌, 160이닝 이상을 책임져줄 확실한 이닝이터가 필요하다. 1987년생으로 내년이면 39세가 되는 카라스코의 신체 시계는 재계약 테이블에서 가장 무거운 물음표로 작용할 전망이다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 김도환, 페덱이 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 페덱. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

메이저리그 32승의 크리스 페덱은 11경기에서 67⅓이닝을 던지며 6승 3패 69탈삼진, 평균자책점 3.21, WHIP 0.98의 준수한 성적을 남겼다. 볼넷은 단 11개만 내주는 동안 탈삼진 69개를 솎아내며 KBO 무대 연착륙에 성공했다. 최근 미네소타 현지 매체 '퍼켓츠 폰드'는 "페덱이 KBO 포스트시즌에서 활약한다면 빅리그 복귀가 가능하다"고 보도하기도 했다. 하지만 삼성 벤치의 속내는 마냥 편치 않다. 가을야구 1선발로서 상대 에이스를 압도해야 할 페덱의 최근 페이스가 급격한 하향곡선을 그리고 있기 때문이다.

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8월 4경기에서 27이닝을 소화하며 단 3자책점(2승 1패, ERA 1.00, 32탈삼진)만 내주는 괴물 피칭을 선보였다. 그러나 9월 4경기에서는 23⅓이닝 동안 26안타(3홈런)를 얻어맞으며 13자책점, 월간 평균자책점이 5.01로 무려 5배나 치솟았다.

평균 148㎞ 패스트볼의 위력이 떨어지며 피안타율이 0.375까지 치솟았고, 결정구 커브가 최근 경기들에서 피안타율 5할로 난타당하고 있다. 특히 KIA 타이거즈를 상대로 2경기 2패 평균자책점 5.25(12이닝 9안타 2홈런 7자책)로 극심한 '호랑이 공포증'을 드러냈다. 페덱이 8월의 위압감을 되찾지 못하고 6이닝 3~4실점으로 버티는 3선발급 투구에 머문다면, 단기전 승부처에서 삼성이 쥐는 카드의 파괴력은 반감될 수밖에 없다.

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 7회 KT 권동진에게 1타점 적시타 허용한 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 7회 KT 권동진에게 1타점 적시타 허용한 SSG 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

빅리그 8승 경력의 페드로 아빌라는 12경기 77⅔이닝을 소화하며 7승 2패 1완투 1완봉, 83탈삼진, 평균자책점 1.62라는 경이적인 성적표를 작성했다. 가장 놀라운 것은 올 시즌 단 1개의 홈런도 허용하지 않은 압도적인 땅볼 유도 능력이다. 7월(1.50), 8월(1.74), 9월(1.57) 내내 기복 없이 1점대 평균자책점을 사수하며 리그 최고의 에이스로 군림했다.

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두산 베어스전 2경기 15이닝 무실점(완봉승 포함), LG전 7이닝 무실점, KIA전 2경기 13이닝 무실점 등 대부분의 구단을 완벽히 요리했다. 그러나 이런 무결점 에이스에게도 설명하기 힘든 '단 하나의 천적'이 존재했다. 바로 'KT 위즈'다.

아빌라가 올 시즌 기록한 단 2번의 패배는 모두 KT를 상대로, 그것도 자신의 안방인 인천 SSG랜더스필드에서 나왔다. KT전 2경기 성적은 2패 평균자책점 3.95(13⅔이닝 14안타 6자책). 키움전 조기 강판(4이닝 3자책 ERA 6.75)을 제외하면 사실상 유일하게 난타당한 팀이다. 아빌라를 무너뜨린 주인공은 중심 타선이 아닌 KT의 9번 타자 유격수 권동진이었다. 권동진은 아빌라를 상대로 6타수 4안타(상대 타율 6할6푼7리) 2타점을 몰아치며 아빌라의 천적으로 군림했다. 지난 22일 맞대결에서도 6회까지 1실점으로 호투하던 아빌라는 7회 권동진에게 통한의 동점 적시타를 얻어맞으며 급격히 무너졌다.

2028년 청라돔 시대를 준비하는 SSG 입장에서 아빌라는 재계약 0순위 자원이다. 하지만 가을야구 5강 싸움과 단기전에서 특정 팀, 특정 타자에게 징크스처럼 꼬여버린 약점, 그것도 내년에도 강팀을 예약해놓은 KT를 상대로한 약점은 SSG 벤치에 깊은 고민을 안겨주고 있다.

각 구단이 내년 시즌 재계약 계약서에 도장을 찍기 전 마지막까지 망설이게 할 결정적 요소들이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com