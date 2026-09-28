쉬운 한일전은 없었다. 하지만 'K 병역 브로커'들이 있었다...한국 야구 AG 5연속 금메달 위엄

곽빈의 위력 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 7회말 한국 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 정현석 기자]한국 야구가 숙적 일본을 꺾고 아시안게임 5연속 금메달이라는 금자탑을 쌓아 올렸다.

슈퍼라운드 0대5 참사 굴욕을 완벽히 갚아준 설욕전이었다.

찬스를 못살려 답답했지만 위기의 순간마다 이미 병역면제를 받은 속칭 '병역 브로커'들의 활약이 빛났다. 선발 곽빈을 필두로 조병현 박영현 등 이날 마운드를 책임진 3명의 투수는 모두 병역을 면제받았거나, 필한 선수들. 2회와 8회 각각 2루타로 득점의 물꼬를 튼 윤동희 김지찬도 병역 해결자들. 쐐기타의 주인공 문보경도 마찬가지였다.

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윤동희의 2루타 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 2회초 선두타자로 나선 한국 윤동희가 2루타를 치고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

류지현 감독이 이끄는 대한민국 야구 국가대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승전에서 일본을 3대1로 힘겹게 제압하고 금메달을 목에 걸었다.

2010 광저우 대회부터 이어온 아시안게임 5회 연속 우승이다.

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윤동희는 0-0이던 2회초 선두타자로 나와 우측 담장을 직격하는 큼직한 2루타로 포문을 열었다.무사 2루에서 문현빈의 적시타 때 홈을 밟아 선제 득점을 올렸다.

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선발 곽빈은 이번 대회 한국 대표팀의 MVP였다. 대만전에 이어 이날 결승 한일전에 6⅓이닝 동안 4안타 9탈삼진 1실점 111구 역투로 승리의 일등공신이 됐다.

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1-1 동점을 허용한 7회말 선발 곽빈이 1사 1, 2루 위기를 남기고 마운드를 내려갔다. 구원 등판한 조병현은 상대 두 타자를 'K-K'로 돌려세우며 실점 없이 불을 껐다.

1-1 동점 팽팽한 흐름 속 선두타자 김지찬이 특유의 빠른 발과 센스로 2루타를 만들어내며 기회를 만들었다. 이어진 2사 1,3루에서 김도영의 천금 같은 적시타에 이어 문보경이 추가 타점을 올리며 3-1로 달아났다.

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8회 1사 1루에 마운드에 오른 박영현은 5개 아웃카운트를 잡아내며 2점 차 승리를 지키고 우승 세리머니의 주인공이 됐다.

조병현, 위기 극복 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 7회 말 한국 투수 조병현이 위기를 넘기고 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

역투하는 박영현 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 8회말 한국 투수 박영현이 역투하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

결코 쉬운 경기가 아니었다.

슈퍼라운드에서 일본에게 0대5 완패를 당했던 부정적 기억과 홈 관중의 일방적인 응원 속에서 젊은 대표팀 선수들이 느꼈을 중압감은 상당했다.

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숱한 초반 찬스를 부담감 속에 날렸지만 막판까지 간직한 간절함이 승부를 갈랐다.

결승전이라는 외나무다리에서 간절함으로 무장한 태극전사들은 단 한 순간도 집중력을 잃지 않았다. 윤동희의 2회 선두타자 2루타, 김지찬의 8회 선두타자 2루타와 주루 센스, 문보경의 차분한 쐐기 타점, 일본 기세를 광속구로 잠재운 괴력의 선발 곽빈, 위기마다 등판해 상대 타선을 헛스윙으로 돌려세운 조병현과 박영현의 피칭은 왜 자신들이 '병역 브로커'로 대회에 참가했는지를 증명했다.

김지찬 2루타 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기 8회초 무사. 한국 김지찬이 2루타를 친 뒤 환호하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

환호하는 문보경 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기 8회초 2사 1,2루. 문보경이 1타점 1루타를 친 뒤 환호하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

부담감과 경기 내내 내린 빗줄기 속에 혈투를 벌인 한국대표팀.

5연속 아시안게임 제패라는 역사적 기록과 함께, 선수단은 금메달을 목에 걸고 귀국길에 오르게 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com