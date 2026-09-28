5연속 AG 금메달 쾌거! 사령탑이 꼽은 MVP는? "24명 중 가장 많은 나이, 끝까지 책임해줬다" [도요하시 현장]

금빛 헹가래 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3대1로 금메달을 차지한 한국대표팀 선수들이 류지현 감독을 헹가래 치고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

한국 AG 야구 '금빛 추억' (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 대표선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] "2주간 최선을 정말 다했습니다."

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 일본과의 결승전에서 3대1로 승리했다. 한국은 2010년 광저우 대회 이후 5연속 아시안게임 금메달을 땄다.

지난 14일 소집된 대표팀은 고척돔에서 15일부터 3일 간 손발을 맞췄다. 18일 일본 나고야로 온 한국은 21일 대만전을 시작으로 아시안게임 여정에 들어갔다.

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한국의 출발은 좋았다. 예선전 첫 경기였던 대만을 5대0으로 잡았고, 이후 홍콩과 태국을 차례로 무너트렸다. 그러나 슈퍼라운드 첫 경기인 일본전에서 0대5로 패배하면서 상승세에 제동이 걸렸다. 중국과의 슈퍼라운드 두 번째 경기에서 9대2 승리를 거둔 한국은 결국 결승 진출에 성공했다.

설욕전이 펼쳐졌다. 한국은 에이스 곽빈을 예정대로 냈다. 일본은 25일 한국전에 선발로 나와 92개의 공을 던진 히구치 신이 하루 휴식 후 다시 등판했다.

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한국은 2회초 윤동희가 2루타를 치고 나갔고, 문현빈이 적시타를 치면서 선취점을 냈다.

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6회까지 무실점 피칭을 하던 곽빈이 7회 안타 세 방을 맞으며 실점을 했다. 계속된 1,2루 위기에 조병현이 올라와 삼진 두 개를 잡아내면서 추가 실점없이 이닝을 끝냈다.

김도영, 역전 포효 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 8회 초 2사 1,3루 상황에서 한국 김도영이 역전타를 날린 뒤 포효하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

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한국은 '약속의 8회'가 있었다. 선두타자 김지찬이 2루타 뒤 조형우가 희생번트가 나왔다. 김주원의 볼넷에 이어 정준재가 땅볼을 치면서 3루 주자가 홈에서 아웃됐다. 그러나 김도영이 끝내 해냈다. 1B에서 친 타구가 3루수 맞고 유격수 방면으로 흘렀다. 3루주자 김주원이 홈으로 들어오면서 2-1. 분위기를 바꾼 한국은 문보경의 적시타로 3-1로 달아났다.

8회말 1사 후 연속 안타를 맞았지만, 박영현이 무실점으로 이닝을 마쳤고, 9회까지 책임지면서 한국의 금메달 스토리를 완성했다.

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류지현호, 한일전 패배 딛고 금메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 승리하며 금메달을 획득한 한국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

경기를 마친 뒤 류지현 대표팀 감독은 "어떤 대회든 한일전은 이겨야 한다는 중압감이 크다. 아마 선수들의 스트레스가 많았을 것"이라며 "마지막 유종의 미를 거둬서 선수들이 자랑스럽다"고 했다.

곽빈의 교체 타이밍에 대해서는 "6회냐, 7회냐 선택의 기로에 있었다. 본인이 7회까지 마무리하고 싶다는 이야기를 했고, 투수 코치가 올라갔을 때 의향을 물어보니 마무리하고 싶다고 하더라. 그런 부분은 존중해야 한다고 생각했다. 동점이 되는 순간 111개라 교체해야 한다고 생각했다"고 이야기했다

결국 모든 부담감을 이겨내고 금메달을 품게 됐다. 류 감독은 "모든 종목의 국가대표 자리는 쉽지 않다. 그런 부분에서 사명감을 느끼며 움직였다"라며 "KBO가 그라운드 문제, 빨래, 버스, 식사 등등 어려움이 있을 때 KBO 총재님, 총장님, 국제팀, 전력분석팀이 한숨도 못자고 도와줬다. 경기력에 도움이 많이 됐다. 정말 감사하다"고 했다.

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류 감독은 이어 "국가대표 감독에게 '잠 잘 잤냐'고 하는데 잠은 사치다. 마음은 WBC든 아시안게임이든 감독 자리의 무게감은 똑같다. 2주간 최선을 다했다"고 홀가분한 마음을 전했다.

곽빈의 위력 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 7회말 한국 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

류 감독이 꼽은 MVP는 누굴까. 류 감독은 옆에서 인터뷰를 하던 곽빈을 보며 "저기 있다"며 가리켰다. 곽빈은 이번 대표팀에 와일드카드로 합류한 최고참이다. 류 감독은 "최고의 24명 선수가 모였다. 선수들이 하나가 됐을 때 시너지를 낼 거라고 했다. 그 안에서 가장 나이가 많다. 본인의 책임을 끝까지 해줬다"고 말했다.

류 감독은 "예전에는 확실한 왼손 3인방이라고 해야할까 그런 선수들이 있었다. 국제 대회에서 어느 선수와 붙어도 경쟁력이 있는 선수가 있었다. 2023년에는 문동주 원태인, 또 올해 곽빈 선수가 기량이 절정이다. 굉장히 희망이 있다"고 미소를 지었다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com